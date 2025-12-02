Το ypaithros.gr συμμετέχει στην 4ωρη στάση εργασίας για την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΣΗΕΑ

Tο ypaithros.gr, την Τρίτη 2/12 από τις 11:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. συμμετέχει στην 4ωρη στάση εργασίας των δημοσιογράφων για την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΣΗΕΑ.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ:

«Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι την Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025, στις 11 π.μ., στο κτήριο της ΕΣΗΕΑ, Αίθουσα «Γεώργιος Καράντζας» (Ακαδημίας 20, 1ος όροφος), θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των μελών της Ενώσεως, με όσα μέλη κι αν είναι παρόντα.