Το ypaithros.gr συμμετέχει στην 4ωρη στάση εργασίας για την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΣΗΕΑ
Tο ypaithros.gr, την Τρίτη 2/12 από τις 11:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. συμμετέχει στην 4ωρη στάση εργασίας των δημοσιογράφων για την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΣΗΕΑ.
Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ:
«Συνάδελφοι,
Σας υπενθυμίζουμε ότι την Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025, στις 11 π.μ., στο κτήριο της ΕΣΗΕΑ, Αίθουσα «Γεώργιος Καράντζας» (Ακαδημίας 20, 1ος όροφος), θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των μελών της Ενώσεως, με όσα μέλη κι αν είναι παρόντα.
Ενόψει της Γενικής Συνέλευσης και προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή όλων μας, το Διοικητικό Συμβούλιο κηρύσσει 4ωρη στάση εργασίας την ίδια ημέρα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, από τις 11 π.μ. έως τις 3 μ.μ. όλων των δημοσιογράφων σε όλα ανεξαιρέτως τα ΜΜΕ, ιδιωτικά και δημόσια της Αττικής (στις εφημερίδες, στην ιδιωτική και δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης – Επικοινωνίας και στις ενημερωτικές ιστοσελίδες)».