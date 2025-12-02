ΕΛΛΑΔΑ

Το ypaithros.gr συμμετέχει στην 4ωρη στάση εργασίας για την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΣΗΕΑ

02/12/2025
1' διάβασμα
to-ypaithros-gr-symmetechei-stin-4ori-stasi-ergasias-gia-tin-pragmatopoiisi-tis-taktikis-genikis-synelefsis-tis-esiea-15188

Tο ypaithros.gr, την Τρίτη 2/12 από τις 11:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. συμμετέχει στην 4ωρη στάση εργασίας των δημοσιογράφων για την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΣΗΕΑ.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ:

«Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι την Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025, στις 11 π.μ., στο κτήριο της ΕΣΗΕΑ, Αίθουσα «Γεώργιος Καράντζας» (Ακαδημίας 20, 1ος όροφος), θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των μελών της Ενώσεως, με όσα μέλη κι αν είναι παρόντα.

Ενόψει της Γενικής Συνέλευσης και προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή όλων μας, το Διοικητικό Συμβούλιο κηρύσσει 4ωρη στάση εργασίας την ίδια ημέρα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, από τις 11 π.μ. έως τις 3 μ.μ. όλων των δημοσιογράφων σε όλα ανεξαιρέτως τα ΜΜΕ, ιδιωτικά και δημόσια της Αττικής (στις εφημερίδες, στην ιδιωτική και δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης – Επικοινωνίας και στις ενημερωτικές ιστοσελίδες)».

ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΑΠΟ:
ypaithros.gr
ΕΣΗΕΑστάση εργασίας