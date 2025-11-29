Στον «αέρα» οι λαϊκές αγορές

Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι λαϊκές αγορές, καθώς η Γενική Συνομοσπονδία Παραγωγών και Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Λαϊκών Αγορών Ελλάδας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο δυναμικών κινητοποιήσεων, ακόμη και απεργιών για το επόμενο διάστημα. Τα «καυτά» ζητήματα του κλάδου είναι τόσο το ψηφιακό δελτίο αποστολής όσο και το τεκμαρτό φορολογικό, το οποίο έχει οδηγήσει πολλούς πωλητές σε οικονομική ασφυξία και σε εγκατάλειψη του επαγγέλματος.

«Εδώ και τριάμισι χρόνια έχει να μπει νέος παραγωγός στις λαϊκές αγορές. Ο θεσμός αυτός πεθαίνει και οι λαϊκές έχουν μείνει μισές, έχουν αποδεκατιστεί λόγω των τεκμαρτών και του κόστους παραγωγής και βλέπουμε ότι πολλοί αποχωρούν», επισημαίνει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας-Θεσσαλίας-Θράκης, Άγγελος Δερετζής.

Σε ό,τι αφορά το ψηφιακό δελτίο αποστολής, παρά την παράταση που δόθηκε έως τις 30 Απριλίου, οι παραγωγοί υποστηρίζουν ότι το μέτρο δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη, λόγω της φύσης της δουλειάς τους. «Εμείς δουλεύουμε κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες και με πολλά προϊόντα. Μπορούμε, όταν φεύγουμε από τη λαϊκή, να κάνουμε απογραφή;» διερωτάται ο κ. Δερετζής.

Πίεση από τη βάση

Πολλοί πωλητές εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για την καθυστέρηση αντίδρασης, υποστηρίζοντας ότι τα μεροκάματα έχουν μειωθεί δραματικά και η κατάσταση γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη. Η απεργία, όπως παραδέχονται οι ίδιοι, θα πλήξει τόσο τους παραγωγούς όσο και τους καταναλωτές, ωστόσο θεωρούν ότι, πλέον, δεν υπάρχει άλλη επιλογή.

«Είμαστε ανοιχτοί σε δυνατές κινητοποιήσεις. Όλος ο κόσμος είναι αγανακτισμένος, αφού δεν βλέπει μέλλον. Ως πρόεδρος, για πρώτη φορά αισθάνομαι τόσο έντονη πίεση από τους συναδέλφους μου ώστε να πάρουμε μέτρα. Το 99% των πωλητών με πιέζει για απεργία. Ωστόσο, η Συνομοσπονδία έχει ξεκινήσει κύκλο συναντήσεων με τον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, αλλά και με βουλευτές από όλη τη χώρα. Στόχος είναι να βρεθεί μια βιώσιμη λύση που θα λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των λαϊκών αγορών. Ανάλογα με την έκβαση των επαφών, θα καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις», επισημαίνει ο κ. Δερετζής.