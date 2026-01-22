I.O.O.C. ΟΜΦΑΚΙΟΝ 2025: Ανάδειξη των κορυφαίων αγουρελαίων και εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων – Τα αποτελέσματα

Ο Διεθνής Διαγωνισμός Ποιότητας Εξαιρετικών Παρθένων Ελαιολάδων «I.O.O.C. ΟΜΦΑΚΙΟΝ 2025» που διοργανώνεται από την Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου & Επιτραπέζιας Ελιάς «ΦΙΛΑΙΟΣ», ανέδειξε με τα αυστηρά του κριτήρια για μια ακόμα φορά και φέτος τα γευσιγνωστικώς καλύτερα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα πρώτης σοδειάς.

Ο ξεχωριστός διαγωνισμός «ΟΜΦΑΚΙΟΝ», στοχεύει στην ανάδειξη των ποιοτικότερων αγουρελαίων και για αυτό πήρε και την ονομασία του από τους αρχαίους Έλληνες, που ονόμαζαν το πρωτόλαδο «ομφάκιον» ή «ωμοτριβές», αναγνωρίζοντας την υψηλή του αξία.

Τυποποιητικές επιχειρήσεις, έλαβαν τις διακρίσεις για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων τους, από το μοναδικό Διαγωνισμό που διοργανώνεται από μη κερδοσκοπικό φορέα -Σωματείο, με απόλυτα αυστηρή και αξιοκρατική διαδικασία και με βραβεία (ένα για κάθε κατηγορία) μόνο στα ελαιόλαδα που διακρίνονται και λαμβάνουν βαθμολογία πάνω από 70/100 στην αξιολόγηση οσφραντικής αίσθησης, πολυπλοκότητας, επίγευσης και αρμονίας.

Επικεφαλής της Επιτροπής Αξιολόγησης ήταν ο κος Κωνσταντίνος Τσορώνης, χημικός με ειδίκευση στην ασφάλεια τροφίμων και στην τεχνολογία ελαιολάδου, με εμπειρία δεκαετιών στη βιομηχανία τροφίμων καθώς και στην εκπαίδευση και επαγγελματική δραστηριότητα στο χώρο του ελαιολάδου από το ελαιοτριβείο έως το blending και την τυποποίηση.

Στην Επιτροπή Αξιολόγησης συμμετείχαν διακεκριμένοι γευσιγνώστες, αξιολογητές διαπιστευμένων Οργανοληπτικών Εργαστηρίων της χώρας μας και διεθνών διαγωνισμών.

Τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα (Βιολογικά, ΠΟΠ-ΠΓΕ, Συμβατικά) που διακρίθηκαν και οι επιχειρήσεις/παραγωγοί που τα τυποποιούν, παρατίθενται στους πίνακες ανά κατηγορία.

Η απονομή των βραβείων θα γίνει σε ειδική εκδήλωση, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, που θα ανακοινωθεί από τη Λέσχη ΦΙΛΑΙΟΣ, με νεότερο Δελτίο Τύπου.