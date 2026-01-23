Παραίτηση του CEO της Heineken εν μέσω πωλήσεων και απαιτήσεων επενδυτών

Ο Dolf van den Brink, διευθύνων σύμβουλος της Heineken, υπέβαλε αιφνιδιαστικά την παραίτησή του, μετά από έξι χρόνια στην ηγεσία της ολλανδικής ζυθοποιίας, μόλις λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση της νέας στρατηγικής της εταιρείας έως το 2030.

Η παραίτηση έρχεται σε μια δύσκολη περίοδο για τον κλάδο, με πτώση πωλήσεων, υψηλό κόστος και πιέσεις από νέες τάσεις καταναλωτών. Ο van den Brink ανέλαβε την εταιρεία τον Ιούνιο του 2020, εν μέσω πανδημίας, και αντιμετώπισε πληθωρισμό, πτώση μεριδίων αγοράς και προβλήματα σε βασικές αγορές όπως η Νιγηρία και το Βιετνάμ, καθώς και σημαντικές εξαγορές και αναδιαρθρώσεις.

Το διοικητικό συμβούλιο ξεκινά αναζήτηση διαδόχου για τις επωνυμίες Heineken, Tiger και Amstel, ενώ ο van den Brink θα παραμείνει ως σύμβουλος για οκτώ μήνες. Οι προκλήσεις για τον νέο CEO περιλαμβάνουν την υλοποίηση της στρατηγικής 2030, την αντιμετώπιση νέων ανταγωνιστών, την αλλαγή καταναλωτικών συνηθειών και την ενίσχυση των πωλήσεων και της αποδοτικότητας, ώστε η εταιρεία να επανέλθει στην ανάπτυξη και να ικανοποιήσει τους επενδυτές.