Ρεκόρ επισκεπτών και οινοποιείων στο Peloponnese Wine Festival Athens 2026

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026 το Peloponnese Wine Festival Athens 2026, στην Αίγλη Ζαππείου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως σημείο αναφοράς για το πελοποννησιακό κρασί και τη σύγχρονη ελληνική οινική αγορά.

Περισσότεροι από 1.300 επισκέπτες έδωσαν το «παρών» στη φετινή διοργάνωση, οι περισσότεροι επαγγελματίες του κλάδου όπως οινοχόοι, αγοραστές, εκπρόσωποι της εστίασης, του λιανεμπορίου και των media, ενισχύοντας τον ουσιαστικά επαγγελματικό χαρακτήρα της εκδήλωσης και τον ρόλο της ως πλατφόρμας διαλόγου μεταξύ παραγωγών και αγοράς.

Η συμμετοχή 55 οινοποιείων από ολόκληρη την Πελοπόννησο, αριθμός-ρεκόρ για τον θεσμό, ανέδειξε την ποικιλομορφία, τη σύγχρονη ταυτότητα και τη σταθερά αυξανόμενη ποιότητα του μεγαλύτερου και πιο εμβληματικού αμπελώνα της χώρας. Το κοινό, εκλεπτυσμένο και με ξεκάθαρη οινική παιδεία, προσέγγισε τη γευσιγνωσία με κριτήριο, διάθεση ανακάλυψης και ουσιαστική συζήτηση με τους παραγωγούς.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η ανταπόκριση στα κρασιά από γηγενείς ποικιλίες, οι οποίες ξεχώρισαν καθαρά στις προτιμήσεις των επισκεπτών, επιβεβαιώνοντας τη σημασία τους στη διαμόρφωση της σύγχρονης ταυτότητας του πελοποννησιακού κρασιού.

Σημαντική επιτυχία σημείωσε και η παράλληλη δράση “Unfolding the Value: A Selection Under 12€”, στην οποία παρουσιάστηκαν 50 επιλεγμένα κρασιά με λιανική τιμή έως 12€. Η δράση προσέλκυσε σταθερή ροή επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, αναδεικνύοντας τη δυναμική των πελοποννησιακών κρασιών στο προσιτό τμήμα της αγοράς, χωρίς εκπτώσεις σε χαρακτήρα, ισορροπία ή έκφραση terroir.

Ο κος Άρης Τσέλεπος, πρόεδρος της Ένωσης Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Πελοποννήσου δήλωσε: Η συνολική εικόνα της διοργάνωσης επιβεβαίωσε ότι τα κρασιά της Πελοποννήσου διαθέτουν σήμερα σαφή ταυτότητα, πολυεπίπεδη παρουσία και ισχυρή θέση τόσο στο premium όσο και στο καθημερινό τραπέζι. Το Peloponnese Wine Festival Athens εδραιώνεται ως ένας ζωντανός, σύγχρονος θεσμός που αποτυπώνει με ακρίβεια το παρόν και το μέλλον του πελοποννησιακού αμπελώνα.

Το Peloponnese Wine Festival ταξιδεύει στην Λεμεσό στις 2 Φεβρουαρίου 2026 για να συναντήσει το κοινό της Κύπρου και ανανεώνει το ραντεβού του με το Αθηναικό κοινό για τις 18 Ιανουαρίου 2027.