Διπλή ζημιά από ευλογιά και καταρροϊκό πυρετό για τους κτηνοτρόφους της Ηλείας

Σοβαρή οικονομική ζημιά έχουν υποστεί οι κτηνοτρόφοι της Ηλείας, καθώς η ευλογιά και ο καταρροϊκός πυρετός έχουν αυξήσει τη θνησιμότητα στα αιγοπρόβατα. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον επτά κτηνοτροφικές μονάδες με κρούσματα ευλογιάς, ενώ ο καταρροϊκός πυρετός έχει μολύνει τετραψήφιο αριθμών προβάτων, κυρίως στην ορεινή ζώνη των δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Πύργου ο κτηνοτρόφος Παναγιώτης Αντωνάτος από τη Μαραθιά, το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, και ζήτησε από την πολιτεία να παρέμβει στηρίζοντας οικονομικά τους πληγέντες κτηνοτρόφους. «Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και πρέπει το κράτος να βοηθήσει τους κτηνοτρόφους. Είναι πάρα πολλά τα νεκρά αιγοπρόβατα, το ποσοστό ξεκινά από 20% και σε αρκετές μονάδες φτάνει και το 60%. Ο κτηνοτροφικός κόσμος χάνει εισόδημα που δεν είναι εύκολο να το αναπληρώσουμε», ανέφερε.

Ο κτηνοτρόφος και γραμματέας του Αγροτικού Συλλόγου Αμαλιάδας, Nίκος Αγαλος, τόνισε ότι οι αγρότες θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, καθώς η ζημιά είναι μεγάλη. «Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις για μια σειρά από δίκαια αιτήματα. Έχουμε πάθει μεγάλες ζημιές από τις ζωονόσους, βιώνουμε μια τεράστια κοροϊδία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπάρχει συγκάλυψη από την Ε.Ε. Μαζί με την πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων συνεχίζουμε και οργανώνουμε από κοινού και νέες κινητοποιήσεις», είπε μεταξύ άλλων.

Πηγή: ertnews.gr