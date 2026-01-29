Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ – Αλ. Κοντός: Δεν μπορώ να φανταστώ την ΑΑΔΕ να κάνει αγροτική πολιτική

Στα ιδιωτικά, μη πιστοποιημένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων και στους πλημμελείς ελέγχους απέδωσε τις «απαράδεκτες» καταστάσεις που παρακολουθούμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλέξανδρος Κοντός, στο πλαίσιο της κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά θέματα κοινοτικών αγροτικών ενισχύσεων.

«Με αισθήματα λύπης και απογοήτευσης παρακολουθώ τις αποκαλύψεις γι’ αυτό που αποκαλείται σήμερα σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως όλοι και εγώ έχω εύλογα ερωτήματα για το πώς ένα αξιόπιστο και θωρακισμένο σύστημα έφτασε να γίνει βορά στα χέρια επιτήδειων και απατεώνων σε βάρος χιλιάδων έντιμων αγροτών που δίνουνε καθημερινά τον αγώνα της ζωής. Τα ιδιωτικά, μη πιστοποιημένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, που λειτουργούσαν ανεξέλεγκτα, σε αντίθεση με τα πιστοποιημένα, που λειτουργούσαν μόνο στους Συνεταιρισμούς και υπό τον πλήρη έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και οι πλημμελείς έλεγχοι του οργανισμού οδήγησαν σε πρωτοφανείς και απαράδεκτες καταστάσεις» είπε ο κ. Κοντός και τόνισε: «Το χειρότερο για μένα, είναι ότι τα παράνομα ποσά αφαιρέθηκαν από το εθνικό απόθεμα, που προέρχεται από παρακράτηση μέρους των επιδοτήσεων όλων των αγροτών και έχει σαν σκοπό την ενίσχυση νέων αγροτών. […] Ουσιαστικά δηλαδή απομειώθηκε σημαντικά ένα από τα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία για την προοπτική και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας μας, και παράλληλα στάλθηκε ένα αρνητικό και δυσάρεστο μήνυμα στα νέα παιδιά που σχεδίαζαν να παραμείνουν στην ύπαιθρο και να συνδέσουν την ζωή τους με το αγροτικό επάγγελμα».

Σε ερώτηση για το ποιος ευθύνεται για το “εθνικό απόθεμα”, ο κ. Κοντός απάντησε: «Ευθύνες υπηρεσιακών προσώπων βλέπω. Δεν έχω όμως τέτοια στοιχεία στα χέρια μου που να τεκμηριώνουν ευθύνες πολιτικών προσώπων». Κληθείς να σχολιάσει το πέρασμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ο κ. Κοντός είπε ότι δεν ξέρει εάν υπάρχει άλλη χώρα στην ΕΕ που να έχει τον οργανισμό για τη διαχείριση των ενισχύσεων στις εφορίες, δηλαδή στην ΑΑΔΕ. «Μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων γίνεται αγροτική πολιτική. Δεν μπορώ να φανταστώ την ΑΑΔΕ να κάνει αγροτική πολιτική. Από κει και πέρα, εάν με αυτό τον τρόπο γίνεται διασφάλιση των ενισχύσεων, ότι πραγματικά θα λειτουργεί από δω και πέρα το σύστημα πιο αποτελεσματικά, και δεν θα υπάρχουν θέματα διασπάθισης των κοινοτικών ενισχύσεων, ίσως να ήταν και μία λύση, είπε ο κ. Κοντός.

Ερωτηθείς για τα προβλήματα που αντιμετώπισε ως υφυπουργός το 2004 και ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης το 2007, είπε ότι τότε δεν υπήρχε το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Επιδοτήσεων (ΟΣΔΕ). Δεν μπορούσε να γίνει, δηλαδή, καταγραφή των αγροτεμαχίων κάθε αγρότη, με αποτέλεσμα κάποιοι να δηλώνουν τα ίδια αγροτεμάχια με άλλους. Αυτό ξεκαθαρίστηκε με τις δορυφορικές απεικονίσεις της αγροτικής γης, είπε ο κ. Κοντός, τονίζοντας ότι «το μεγάλο μας πρόβλημα εκείνη την εποχή ήταν ότι απειλούσε η Επιτροπή να μας περικόψει τις κοινοτικές επιδοτήσεις ενώ είχαμε να διαχειριστούμε και ένα τεράστιο πρόστιμο ενός δισεκατομμυρίου ευρώ».

Ερωτηθείς σχετικώς από τον εισηγητή της πλειοψηφίας, Μακάριο Λαζαρίδη, ο κ. Κοντός διαβεβαίωσε ότι “υπό τη δαμόκλεια σπάθη” της ΕΕ «παρεμβάσεις δεν γινόντουσαν από κανένα» στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι όταν υπήρχαν παραβατικές συμπεριφορές λαμβάνονταν διοικητικά μέτρα για τα ελαφρά περιστατικά (επιστροφές) ενώ «αν υπήρχε βαριά παραβατική συμπεριφορά πήγαινε στον εισαγγελέα».