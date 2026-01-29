Εξεταστική -ΟΠΕΚΕΠΕ, Στ. Τζουμάκας: Οι κυβερνήσεις από το 1981 δεν οργάνωσαν καμία πολιτική για τις αγροτικές επιδοτήσεις

«Σκάνδαλο και διαφθορά υπάρχει στη λογική ότι οι κυβερνήσεις από το 1981, μετά την ίδρυση της ΕΟΚ και την ένταξη μας σε αυτήν, δεν οργάνωσαν καμία πολιτική για τις αγροτικές ενισχύσεις και το αποτέλεσμα ήταν σαφές στη πορεία».

Αυτό ανέφερε ο Στέφανος Τζουμάκας, πρώην υπουργός Γεωργίας του ΠΑΣΟΚ, (Ιανουάριος 1996 – Οκτώβριος 1998), καταθέτοντας σήμερα Πέμπτη 29/01 στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

« Ήμασταν η χώρα που δεν είχαμε Οργανισμό Ελέγχου Τροφίμων και μετά έπεσαν όλοι οι παρασιτικοί του αγροτικού τομέα -και όχι μόνο- για να πάρουν από το υπουργείο Γεωργίας τον Οργανισμό Τροφίμων να τον πάνε στο υπουργείο Εμπορίου για να κάνουνε κομπίνες. Και κάναμε ολόκληρο πολιτικό κίνημα για να ξαναέρθει στο υπουργείο Αγροτικής Πολιτικής.

Περιγράφοντας την κατάσταση που βίωσε στη διάρκεια της θητείας του στο υπουργείο Γεωργίας, ο .κ. Τζουμάκας έκανε λόγο για «μεγάλη δοκιμασία».

«Αδιαφάνεια, καμία διαδικασία ελέγχου, απουσία ενός ολοκληρωμένου συστήματος, αποτελούσαν τη βάση για απέραντα πανωγραψίματα, απάτες, κομπίνες», ανέφερε και μεταξύ άλλων πρόσθεσε: «Η ανοχή ήταν από στελέχη, αγροτικές τοπικές ενώσεις και παραγωγούς που ζύγιζαν πέντε φορές το ίδιο προϊόν με πέτρες. Υπήρχε μία άγρια διαφθορά και εκμετάλλευση γιατί είχε τη στήριξη της ΕΕ. Η διαφθορά δεν ήταν ελληνικό φαινόμενο. ‘Άρχισε από την ίδρυση της ΕΕ, η οποία μετά με ευκολία έδωσε αλλού εκτάσεις, αλλού ζώα. Έχουμε υποκατάσταση της πολιτικής από άλλα κέντρα».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ