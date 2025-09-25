Κόκκαλης στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την κατάθεση του προσωρινού προέδρου προκύπτει πως οι φετινές επιδοτήσεις είναι στον αέρα!

Τον σοβαρό κίνδυνο να μην καταβληθούν εγκαίρως οι φετινές αγροτικές επιδοτήσεις και οι υπόλοιπες πληρωμές προς αγρότες και κτηνοτρόφους, ανέδειξε η κατάθεση του προσωρινού προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που συστάθηκε με αντικείμενο το μεγάλο σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων.

Σε δήλωσή του μετά το πέρας των εργασιών της πρώτης ημέρας, ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, τόνισε τα εξής: «Από την κατάθεση του προσωρινού προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ σήμερα προκύπτει ότι είναι στον «αέρα» η πληρωμή των αγροτικών επιδοτήσεων τον Οκτώβριο, αλλά και των υπόλοιπων υποχρεώσεων προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά πως αυτή η κυβέρνηση πορεύεται χωρίς σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα ακόμη και για τα αυτονόητα.

Κι από την κατάθεση του κ. Σαλάτα αβίαστα προκύπτει η εμπλοκή του κ. Μυλωνάκη όσον αφορά τη γνώση του για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γι’ αυτό και είναι αναγκαία η κλήτευσή του.

Επίσης θέλω να επισημάνω πως οποιαδήποτε περίοδος απουσιάζει από τη δικογραφία, ανήκει και αυτή στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».