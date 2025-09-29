Προτάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για ΑΤΑΚ– Τι ζητά για αγροτεμάχια έως 15 στρ. και η χρήση ΚΑΕΚ

Προτάσεις για να λυθεί το πρόβλημα για τα αγροτεμάχια που δεν διαθέτουν Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) κατέθεσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κομισιόν. Αυτό προκύπτει από επιστολή του νέου προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννη Καββαδά προς τον αρμόδιο επίτροπο Γεωργίας Κριστόφ Χάνσεν.

Όπως έχει υποδείξει η Κομισιόν προς τη χώρα μας (και έχει νομοθετηθεί), στις αιτήσεις των αγροτών προς τον ΟΠΕΚΕΚΕ για τις οικονομικές ενισχύσεις της ΚΑΠ είναι υποχρεωτική η αναγραφή του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ). Ο μηχανισμός αυτός εφαρμόσθηκε φέτος χωρίς προβλήματα στη συντριπτική πλειοψηφία των αγροτικών εκτάσεων κατά την υποβολή των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης της ΚΑΠ 2025.

Ωστόσο για ένα 4% των αγροτεμαχίων κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, στη Βόρεια Ελλάδα, προέκυψαν σημαντικά προβλήματα.

Εκεί εντοπίστηκαν μικρά αγροτεμάχια (έως 15 στρέμματα) στα οποία λόγω κληρονομικής διαδοχής υπάρχουν πολλοί συνιδιοκτήτες. Το γεγονός αυτό καθιστά συχνά αδύνατη την απόκτηση ΑΤΑΚ, είτε λόγω δυσκολίας ανεύρεσης όλων των συνιδιοκτητών είτε επειδή η χαμηλή οικονομική αξία στερεί κάθε κίνητρο για δήλωση των ακινήτων αυτών στο εθνικό μητρώο (Ε9).

Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Καββαδάς ζητάει από την Κομισιόν να αναγνωρισθεί αυτή η δομική ιδιαιτερότητα για να μην αποκλεισθεί ένας σημαντικός αριθμός πραγματικών γεωργών από τις ενισχύσεις της ΚΑΠ. Επομένως απαιτείται μία ειδικά προσαρμοσμένη ρύθμιση, με έμφαση στα μικρά αγροτεμάχια (έως 15 στρέμματα).

Για να ξεπερασθεί το πρόβλημα ο ΟΠΕΚΕΠΕ πρότεινε στην Κομισιόν εναλλακτικές προτάσεις για να αντικατασταθεί το ΑΤΑΚ στις συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Στο πλαίσιο αυτό:

Οι αγρότες ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να αντικαταστήσουν το ΑΤΑΚ είτε με ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου), εφόσον υπάρχει, είτε με πράξη κατανομής αγροτεμαχίου ή καταχωρημένο τίτλο ιδιοκτησίας.

Οι αγρότες που εκμισθώνουν αγροτεμάχια θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να αντικαταστήσουν το ΑΤΑΚ είτε με ΚΑΕΚ, εφόσον υπάρχει, είτε με μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ για το έτος ενίσχυσης.

Επίσης ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει προτάσεις στην Κομισιόν και για τον τρόπο πληρωμής των αγροτών που έχουν πρόβλημα με το ΑΤΑΚ. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται, είτε όλα τα δικαιολογητικά να κατατίθενται το αργότερο δεκαπέντε ημέρες πριν την πληρωμή είτε να καταβάλλεται αρχικά μια προκαταβολή προκειμένου στη συνέχεια να υπάρχει επαρκής χρόνος για τον έλεγχο όλων των δικαιολογητικών για την τελική πληρωμή.