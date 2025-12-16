Μ. Χαρακόπουλος: Επανασύνδεση παραγωγής και επιδοτήσεων – Διαρκής η πρόσκληση του πρωθυπουργού στους αγρότες

«Η μεγάλη εικόνα είναι η Κοινή Αγροτική Πολιτική. Εκεί λαμβάνονται οι σημαντικές αποφάσεις. Εκεί θα πρέπει να καταλήξουμε τι μοντέλο θέλουμε. Και νομίζω ότι είναι καιρός να επανασυνδεθεί η αγροτική παραγωγή με το ύψος των επιδοτήσεων», ανέφερε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος μιλώντας στην ΕΡΤnews.

Ο Θεσσαλός πολιτικός επισήμανε ότι «εγώ θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό ότι η πόρτα του γραφείου του πρωθυπουργού είναι ανοιχτή, είναι μια διαρκής πρόσκληση προς τους αγρότες να έρθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θεωρώ θετικό ότι έστω και δια της τεθλασμένης γίνεται αυτός ο διάλογος. Εστάλη μία λίστα αγροτικών αιτημάτων που εκφράζουν τον κόσμο που βρέθηκε στη Νίκαια, στην πρωτεύουσα του Δήμου Κιλελέρ, από τον οποίο και εγώ κατάγομαι. Βεβαίως, η λίστα όλων των αιτημάτων αυτών δεν μπορεί να υλοποιηθεί», καθώς, όπως προσέθεσε, «έχουμε δυο βασικές παραμέτρους που δεν μπορούμε να αγνοούμε. Η μία είναι οι δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας που είναι συγκεκριμένες. Το να λες να διπλασιαστούν οι αγροτικές συντάξεις σημαίνει κάποια δισεκατομμύρια ευρώ. Και το δεύτερο είναι η συμμετοχή της χώρας στην ΕΕ, το ενωσιακό δίκαιο. Το να λέμε να έχουμε εγγυημένες τιμές μπορεί να θυμίζει τα αλήστου μνήμης συνθήματα “τιμές Αθηνών και όχι Βρυξελλών”, αλλά η χώρα είναι στην ΕΕ και υπάρχει ΚΑΠ».

Όσον αφορά στο κόστος ενέργειας, ο γγ της ΚΟ της ΝΔ σημείωσε πως «είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η κυβέρνηση πριν από λίγο, δια του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ανακοίνωσε παρεμβάσεις και για το αγροτικό πετρέλαιο. Πρέπει να γίνει ανακατανομή των ποσών ανά καλλιέργεια. Υπήρχαν αδικίες, φαίνεται ότι συζητούμε και για τη δυνατότητα για το πετρέλαιο στην αντλία. Εμείς είμασταν αυτοί που κάναμε το “ΓΑΙΑ”, το πρόγραμμα που έδινε μια εγγυημένη τιμή κιλοβατώρας στα 9 λεπτά για 2 χρόνια και μετά για άλλα 8 χρόνια στο 1/3 ήταν η εγγυημένη και το υπόλοιπο στην τρέχουσα τιμή της αγοράς. Οι αγρότες ζητούν -γιατί δεν εξέλιπαν οι λόγοι που επηρεάζουν τις τιμές της ενέργειας- την επέκταση αυτού του προγράμματος και μείωση της τιμής. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι είναι ανοιχτή σε αυτό, το μελετά το οικονομικό επιτελείο. Ανακοινώθηκε, επίσης, η δέσμευση για την αναμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου του ΕΛΓΑ και η δέσμευση να πάμε στο 100% της αποζημίωσης για κάθε ασφαλιστικό αίτιο που αποζημιώνει ο οργανισμός. Το θετικό, επίσης, που αξίζει να πέσει λίγο φως, είναι ότι σε συνέχεια του “Μέτρου 23”, δηλαδή των αποζημιώσεων που δόθηκαν για την απώλεια εισοδήματος σε βασικά αγροτικά προϊόντα για την περσινή χρονιά, η κυβέρνηση βάζει στο τραπέζι τη δυνατότητα να υπάρξει κάτι αντίστοιχο και φέτος από τα χρήματα που περίσσεψαν από τα προγράμματα και τις κοινοτικές ενισχύσεις».

Επίσης, ο κ. Χαρακόπουλος υπογράμμισε ότι «στην κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου, στην οποία συμμετείχα, ήμουν στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με προϊστάμενο υπουργό προερχόμενο από το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ ήταν πιο υπεύθυνο τότε. Ήταν ο κ. Τσαφτάρης, εκ των τεχνοκρατών προερχόμενος, καθηγητής. Τότε είχα την ευθύνη του ΕΛΓΑ και μάλιστα διοικητής του ΕΛΓΑ ήταν ένας πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο Βασίλης Έξαρχος από την πατρίδα μου από τη Λάρισα και είχαμε και άριστη συνεργασία. Αλλά τότε δεν ήταν το έξαλλο ΠΑΣΟΚ που έχουμε σήμερα.

Παραγγείλαμε, λοιπόν, μία αναλογιστική μελέτη για την αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Μην χαϊδεύουμε αυτιά. Για να υπάρξει αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, δηλαδή για να ασφαλίσουμε περισσότερους κινδύνους εάν θέλουμε να είναι υποχρεωτική ασφάλιση σε αυτά, τούτο σημαίνει ότι θα έχουμε και άλλα ασφάλιστρα». Για το θέμα αυτό πρόσθεσε επίσης ότι «η συζήτηση στη Βουλή γίνεται με κορόνες, γίνεται με τοξικότητα και δεν γίνεται ουσιαστικά. Μιλάει για την αναμόρφωση του κανονισμού η αντιπολίτευση. Τους προσκάλεσε ο διοικητής του ΕΛΓΑ στην Επιτροπή Παραγωγής να πάνε να καταθέσουν προτάσεις. Κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν προσήλθε να καταθέσει προτάσεις», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ