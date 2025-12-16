Μεσσηνία: Συνεχίζονται οι απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο λόγω καταρροϊκού πυρετού

Σταματημό δεν έχουν οι απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο της Μεσσηνίας λόγω των κρουσμάτων καταρροϊκού πυρετού, τα οποία δεν είναι δυνατόν να περιοριστούν ή να εξαλειφθούν, εάν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη δεν συνεργάζονται και δεν εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής που επιβάλλουν οι συνθήκες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι όσα αποκάλυψε η προϊσταμένη του Τμήματος Κτηνιατρικής Μεσσηνίας, Μαρία Κωταντούλα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Σύμφωνα με την ίδια, κάποιοι κτηνοτρόφοι, είτε από φόβο είτε από άγνοια κινδύνου, αποφάσισαν να κρύψουν τα κρούσματα, προκειμένου να «σώσουν, όπως νόμιζαν, το κοπάδι τους», με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα σε μία περιοχή όπου λειτουργούν περίπου 78 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με συνολικό ζωικό κεφάλαιο γύρω στα 10.000 αιγοπρόβατα και βοοειδή. Το αποτέλεσμα της απόκρυψης των κρουσμάτων ήταν ότι, από τις 5 Οκτωβρίου και για 22 ημέρες, η νόσος εξαπλώθηκε σε 28 εκμεταλλεύσεις, νόσησαν 408 ζώα και χάθηκαν 230 αιγοπρόβατα.

Η κα Κωταντούλα πρόσθεσε ότι «γενικά, οι κτηνοτρόφοι δείχνουν ότι αρχίζουν να καταλαβαίνουν τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος και την ανάγκη συνεργασίας με την υπηρεσία. Στην προσπάθεια αυτή, θα παίξει σημαντικό ρόλο ο χειμώνας που έρχεται, με τις χαμηλές θερμοκρασίες, οι οποίες δημιουργούν πρόβλημα στη σκνίπα. Παράλληλα, ο σωστός εμβολιασμός των προβάτων θα δώσει τις απαραίτητες ανάσες που χρειάζονται όλοι».

Δυστυχώς, το κόστος των εμβολίων, που ανέρχεται στα 3 έως 4 ευρώ η δόση, εξακολουθεί να καλύπτεται από τους κτηνοτρόφους, αν και έχει ζητηθεί να υπάρξει κρατική μέριμνα με παροχή οικονομικής στήριξης. Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι καταγράφηκε το φαινόμενο να γίνονται τα εμβόλια με λάθος τρόπο. Κλείνοντας, η κα Κωταντούλα δήλωσε ότι η συνεργασία είναι μονόδρομος για την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων και ότι θα χρειαστεί χρόνος για να αντιμετωπιστεί η απειλή.