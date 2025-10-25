Μαγνησία: Ενημερωτική εκδήλωση για ελαιοκομία και δακοπροστασία στον Πτελεό Πηλίου

H έγκαιρη εφαρμογή των ψεκασμών, η βελτίωση του προγράμματος δακοκτονίας με χρήση νέων τεχνολογιών και μεθόδων, η βιολογική αντιμετώπιση του δάκου, η θρέψη, το κλάδεμα και οι μετασυλλεκτικοί χειρισμοί βρέθηκαν στο επίκεντρο ενημερωτικής εκδήλωσης που διοργάνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας στον Πτελεό Πηλίου, παρουσία τοπικών φορέων και παραγωγών.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα, Δημήτρη Τσέτσιλα, «η εκδήλωση αποτέλεσε ακόμη ένα ουσιαστικό βήμα ενημέρωσης και συνεργασίας μεταξύ επιστημόνων, φορέων και παραγωγών, με στόχο τη βιώσιμη και ποιοτική ελαιοπαραγωγή στη Μαγνησία. Η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να αποτελέσει σημείο εκκίνησης μιας νέας, ολιστικής προσέγγισης –όχι μόνο στη δακοπροστασία, αλλά και στη συνολική διαχείριση της τοπικής ελαιοκομίας–, μέσα από τη στενή συνεργασία του Δήμου Αλμυρού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των ελαιοπαραγωγών της περιοχής».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, υπηρεσιακοί παράγοντες της ΔΑΟΚ κλήθηκαν να απαντήσουν στις ενστάσεις των ελαιοπαραγωγών ότι φέτος η δακοκτονία δεν πραγματοποιήθηκε με σωστό τρόπο. Σύμφωνα με τον Σταμάτη Αλαμανιώτη, πρόεδρο του Συνδέσμου Παραδοσιακών Ελαιώνων Μαγνησίας, «σε μια εξαιρετικά δύσκολη εποχή για την ελληνική ελαιοκομία ο σωστός σχεδιασμός και η αποτελεσματική υλοποίηση της δακοπροστασίας είναι εξαιρετικά σημαντική.

Πρόκειται για μια διαδικασία που, αν δεν υλοποιείται σωστά, οδηγεί σε πολύ μεγάλες απώλειες σε σχέση με το αγροτικό εισόδημα, το τοπικό ΑΕΠ, την παραγόμενη ποιότητα και ποσότητα των ελαιοκομικών προϊόντων και που, τελικά, επηρεάζει αρνητικά την ομαλότητα της ελαιοκαλλιέργειας για τις επόμενες καλλιεργητικές περιόδους. Μετά τη συζήτηση που έγινε και τις αμοιβαίες εξηγήσεις που δόθηκαν, όλοι γίναμε σοφότεροι».