Με αμείωτους ρυθμούς η πρωτοβουλία για τα αιωνόβια δέντρα

Ακόμη μία κίνηση που αναδεικνύει τον ρόλο του «Δικτύου Αιωνόβιων Δέντρων Ελληνικής Επανάστασης» στην Πελοπόννησο καταγράφηκε στις 12 Οκτωβρίου, καθώς το Ινστιτούτο Πολιτισμού Μεσσηνίας ενέταξε στο ερευνητικό πρόγραμμα μία ελιά, η ηλικία της οποίας ξεπερνά τα 2.000 (!) έτη. Υπενθυμίζεται ότι η πρωτοβουλία για τη δημιουργία του εν λόγω Δικτύου είχε παρθεί με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση (σ.σ. 1821-2021), με σκοπό την έρευνα και τη συστηματική καταγραφή των αιωνόβιων δέντρων της Πελοποννήσου που σχετίζονται με σημαντικά ιστορικά γεγονότα της συγκεκριμένης περιόδου.

Ο πρόεδρος του Δικτύου, Δημοσθένης Κορδός, υποψήφιος διδάκτωρ πολιτισμικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «κρατάμε αναλλοίωτη την πορεία μας, που άρχισε το 2010, και συνεχίζουμε την έρευνα πάνω σε αιωνόβια δέντρα που σχετίζονται με την ελληνική επανάσταση. Μέχρι σήμερα, έχουμε πιστοποιήσει 71 τέτοια δέντρα. Ήδη, έχουν γίνει πάνω από 15 εκδηλώσεις για την ιστορία των δέντρων, με μεγάλη συμμετοχή της κοινωνίας, που δείχνει το απαιτούμενο ενδιαφέρον για να μάθει σχετικές πληροφορίες».

Παράλληλα, ο κ. Κορδός επισημαίνει «τη συμμετοχή των νέων στην ανάδειξη των αιωνόβιων δέντρων μέσα από συνεχείς επισκέψεις που διοργανώνουν τα σχολεία. Αναμένουμε από το υπουργείο Πολιτισμού για διεύρυνση και εμπλουτισμό των στοιχείων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς που εντάσσονται στο Εθνικό Ευρετήριο [Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς], ώστε να καταθέσουμε σχετικό φάκελο και το πρόγραμμα να ενταχθεί στο Ευρετήριο. Κι αυτό, διότι το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα διαφύλαξης της ιστορικής μνήμης στον αγροτικό κόσμο».

Αγώνας για τη διάσωση της Βελανιδιάς της Επανάστασης

Κλείνοντας, ο κ. Κορδός αναφέρει ότι «ένα εμβληματικό δέντρο, ηλικίας άνω των 400 ετών, που έχει συνδεθεί με ιστορικά γεγονότα της Ελλάδας, η λεγόμενη Βελανιδιά της Επανάστασης, κινδυνεύει να χαθεί λόγω αμέλειας και γίνονται οι απαιτούμενες κινήσεις προκειμένου να σωθεί».