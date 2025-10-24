Εθελοντές για τη συγκομιδή ελιών ζητά το Γηροκομείο Ξάνθης

Με μια πρωτοβουλία γεμάτη αγάπη και κοινωνική ευαισθησία, το Γηροκομείο Ξάνθης καλεί και φέτος τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στη συγκομιδή των ελιών, συμβάλλοντας έτσι στην κάλυψη των αναγκών του ιδρύματος.

Μια απλή πράξη, λίγες ώρες από τον προσωπικό χρόνο του καθενός, μπορούν να μετατραπούν σε πολύτιμη βοήθεια για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας, αλλά και σε πηγή χαράς και συγκίνησης για όσους επιλέξουν να προσφέρουν.

Ακολουθεί το ενημερωτικό σημείωμα του Γηροκομείου Ξάνθης:

«Αγαπητοί συμπολίτες,

Το Γηροκομείο Ξάνθης, προτίθεται και φέτος να προχωρήσει, στην συγκομιδή των ελαιών για να καλύψει τις ανάγκες του, από τα ελαιόδεντρα που βρίσκονται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους.

Όσοι επιθυμούν να προσφέρουν 2-3 ώρες από τον προσωπικό τους χρόνο, μπορούν να συμμετέχουν στην «Ομάδα Βοήθειας του Γηροκομείου Ξάνθης».

Ελάχιστος από τον ελεύθερο προσωπικό σας χρόνο, μέσα από μια πράξη αλτρουισμού, μπορεί να σημάνει μια σημαντική ενίσχυση στους συνανθρώπους μας της τρίτης ηλικίας. Κυρίως όμως να χαρίσει συναισθήματα χαράς, ευτυχίας, τόσο στους παππούδες, γιαγιάδες του γηροκομείου αλλά πιστεύουμε και σε όλους όσους συμμετάσχουμε στην ελάχιστη αυτή φιλανθρωπική δράση.

Επίσης όσοι συμπολίτες μας δεν επιθυμούν να μαζέψουν τις ελιές από τα κτήματά τους μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο 25410 23114 του Γηροκομείου Ξάνθης για περισσότερες λεπτομέρειες και για δήλωση συμμετοχής στην «Ομάδα Βοήθειας του Γηροκομείου Ξάνθης».

ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ

Πηγή: xanthinews.gr