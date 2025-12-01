Μαρινάκης για μπλόκα: Οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί – Δεν θα επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία

«Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη της διαμαρτυρίας, ωστόσο δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία και να ταλαιπωρηθούν οι πολλοί επειδή κάποιοι θέλουν να κάνουν κινητοποιήσεις» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στα μπλόκα των αγροτών.

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι «η αστυνομία οφείλει να κάνει τη δουλειά της και θα την κάνει. Οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί, γιατί αυτό είναι το χρέος μας προς την πολιτεία. Δεν ανήκουν σε κανέναν μεμονωμένα, αλλά ανήκουν σε κάθε φορολογούμενο που πληρώνει τους φόρους του».

«Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για τις καλύτερες και ταχύτερες πληρωμές, ώστε οι αληθινοί αγρότες και κτηνοτρόφοι να πάρουν αυτά που αξίζουν. Υπάρχει απόλυτος σεβασμός σε εκείνους, όπως και σε κάθε εργαζόμενο, αλλά η κυβέρνηση αυτή οφείλει να βάλει πάνω από όλους την εφαρμογή του νόμου και το συμφέρον του συνόλου» τόνισε και πρόσθεσε πως η αστυνομία, με τον επιχειρησιακό τρόπο που εκείνη θα επιλέξει, θα πρέπει να επιβάλει τον νόμο και να ανοίξει τους δρόμους.

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να κλείνει ο δρόμος, όσο δίκαιο και να είναι ένα αίτημα»

«Η εφαρμογή του νόμου είναι προαπαιτούμενο για κάθε άλλη συζήτηση. Ο κόσμος δεν μπορεί να ταλαιπωρείται, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να κλείνει ο δρόμος, όσο δίκαιο και να είναι ένα αίτημα, όσο αδιαπραγμάτευτος και αν είναι ο σεβασμός προς κάθε εργαζόμενο και τους αγρότες» επεσήμανε ο κ. Μαρινάκης.

Σημείωσε εξάλλου ότι «είμαστε η κυβέρνηση που έχει ανταποκριθεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στα αιτήματα των αγροτών».

Κλειστή η ΠΑΘΕ και στο ύψος των Μαλγάρων – Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις

Κλειστή και στο ύψος των Μαλγάρων είναι η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης από τις 11.00 το πρωί, καθώς αγρότες απέκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στήνοντας μπλόκο στα διόδια της περιοχής.

Οι αγρότες κατάφεραν και αιφνιδίασαν τις αστυνομικές δυνάμεις και προχώρησαν στον αποκλεισμό της ΠΑΘΕ κλείνοντας αρχικά το ένα ρεύμα κυκλοφορίας και στη συνέχεια και το άλλο.

Νωρίτερα, οι αγρότες είχαν ξεκινήσει μηχανοκίνητη πορεία προς τα διόδια, έπειτα από συνεννόηση με την ΕΛΑΣ ότι θα παραταχθούν εκατέρωθεν της οδού χωρίς να διακοπεί η κυκλοφορία. Κατά την αναμονή τους στον παράδρομο, όμως, δεύτερη ομάδα αγροτών κινήθηκε αιφνιδιαστικά προς τον αυτοκινητόδρομο, προκαλώντας τον πλήρη αποκλεισμό.

Πηγή: naftemporiki.gr