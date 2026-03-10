Οινόραμα 2026 στο ONASSIS READY: 250+ παραγωγοί, χιλιάδες κρασιά, όλη η νέα εσοδεία

Το Οινόραμα, η μεγαλύτερη και πιο σημαντική έκθεση κρασιού στην Ελλάδα, επιστρέφει και φέτος ανανεωμένη, σε έναν σύγχρονο και εντυπωσιακό χώρο, στο ONASSIS READY (Στρατή Τσίρκα 2, 18233 Άγιος Ιωάννης Ρέντης), 13-16 Μαρτίου 2026. Η διοργάνωση υπόσχεται μοναδικές εμπειρίες γευσιγνωσίας και συναντήσεις με τους παραγωγούς, τόσο σε οινόφιλους όσο και σε επαγγελματίες επισκέπτες.

Το ONASSIS READY ανοίγει για πρώτη φορά τις πόρτες του στο ελληνικό κρασί, το οποίο φιλοξενεί σε έναν χώρο, που συνδυάζει κομψότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονες υποδομές, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για μια έκθεση του επιπέδου του Οινοράματος.

Η πρόσβαση για το κοινό είναι εύκολη και άνετη:

Δωρεάν Shuttle Bus με συνεχή δρομολόγια από και προς τον σταθμό Μετρό Συγγρού-Φιξ.

Άνετο ελεύθερο πάρκινγκ στους γύρω δρόμους του χώρου.

Σύνδεση με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για πρόσβαση από κάθε σημείο της Αθήνας.

Το Οινόραμα 2026 φιλοξενεί περίπου 250 παραγωγούς, με χιλιάδες κρασιά και αποστάγματα, μεταξύ των οποίων περισσότερα από 600 κρασιά της τελευταίας εσοδείας 2025 σε επίσημη πρώτη παρουσίαση. Στις θεματικές ενότητες της έκθεσης περιλαμβάνονται:

«Οινικές Αποκαλύψεις & Εμπειρίες», με μικρά, νέα και καινοτόμα οινοποιεία.

Assyrtiko Wine Bar, με κρασιά από την ποικιλία Ασύρτικο από όλη την Ελλάδα.

Value Wines, με επιλεγμένα κρασιά λιανικής τιμής έως 10€.

Οινοτεχνία, με αμπελοοινικά εφόδια και εξοπλισμό.

Για επιπλέον απόλαυση, Oyster Bar με γαλλικά στρείδια υπόσχεται συναρπαστικά pairings με λευκά κρασιά, ενώ σνακ και καφές θα διατίθενται εντός της έκθεσης.

Η έκθεση φέτος λειτουργεί συνεχόμενα από την ώρα έναρξης έως τη λήξη λειτουργίας κάθε ημέρας, με το εξής ωράριο:

Παρασκευή 13/03: 17:00 – 21:00

Σάββατο, Κυριακή & Δευτέρα 14–16/03: 10:00 – 19:00

Προαγορά εισιτηρίων σε προνομιακή τιμή, αιτήματα για δωρεάν είσοδο για επαγγελματίες HoReCa/Οινεμπορίου (για Παρασκευή & Δευτέρα) και όλες οι πληροφορίες για την έκθεση βρίσκονται στο www.oenorama.com.

Στον νέο του χώρο, το Οινόραμα 2026 διασφαλίζει ότι κάθε επίσκεψη θα είναι άνετη, οργανωμένη και πλήρως προσβάσιμη, διατηρώντας την υψηλή ποιότητα και τις προδιαγραφές που χαρακτηρίζουν τη διοργάνωση εδώ και 32 χρόνια.