Με επιτυχία γιορτάστηκε η Παγκόσμια Ημέρα Οινοτουρισμού στο Κτήμα Όλοινος

Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, το Κτήμα Όλοινος στην Ελασσόνα άνοιξε τις πόρτες του και υποδέχθηκε πληθώρα επισκεπτών στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Οινοτουρισμού, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη οινική εμπειρία στον τόπο παραγωγής των κρασιών του – τους πρόποδες του Ολύμπου. Η προσέλευση του κοινού ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με επισκέπτες να καταφθάνουν από τη Λάρισα, τον Βόλο, τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συνεχώς αυξανόμενη αναγνωρισιμότητα του Κτήματος και την προσθήκη της Ελασσόνας στον οινοτουριστικό χάρτη της Ελλάδας.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους του οινοποιείου, να δοκιμάσουν κρασιά του Κτήματος συνοδευμένα από τοπικά προϊόντα, να περιηγηθούν στο αμπελοτόπι μέσα από ειδικά διαμορφωμένη διαδρομή με θεματικά σημεία, αλλά και να πάρουν μέρος στο διαδραστικό εργαστήριο «Art on Bottle», ζωγραφίζοντας πάνω σε φιάλες κρασιού.