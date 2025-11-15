Με καινοτομία και συνεργασίες, η Γεωπονική Σχολή Δυτικής Μακεδονίας στηρίζει τον πρωτογενή τομέα

Με πυξίδα την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, η Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αναπτύσσει δράσεις που συνδέουν την επιστημονική γνώση με τις ανάγκες της αγροτικής παραγωγής. Ο κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, Φωκίων Παπαθανασίου, αναδεικνύει το εύρος των συνεργασιών και των ερευνητικών πρωτοβουλιών που υλοποιούνται στην περιοχή.

Όπως τονίζει, ξεχωριστή θέση στο ερευνητικό έργο της σχολής έχει η φράουλα, μια καλλιέργεια με ιστορική παρουσία στη Δυτική Μακεδονία. «Συνεργαζόμαστε με εταιρείες που αναπτύσσουν νέο γενετικό υλικό και έχουμε εγκαταστήσει διχτυοκήπιο για πειραματική έρευνα», αναφέρει και συμπληρώνει: «Στόχος είναι η αναβίωση της φράουλας σε χωριά που την καλλιεργούσαν παραδοσιακά, μέσω προγραμμάτων και δράσεων προώθησης. Πολλά χωριά εδώ καλλιεργούσαν τη φράουλα και πολλοί αγρότες. Μετά μειώθηκε αρκετά και, αυτήν τη στιγμή, είναι μόνο σε μερικές εκτάσεις. Οπότε, εμείς θέλουμε να την προωθήσουμε περισσότερο με διάφορους τρόπους και κάνοντας διάφορα προγράμματα. Επομένως, είναι και για εμάς πάρα, πάρα πολύ σημαντικό».

Συνεργασίες με συνεταιρισμούς και κτηνοτρόφους

Η σχολή διατηρεί ενεργές συνεργασίες με συνεταιρισμούς σε όλη τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Από το φασόλι Πρεσπών και τον Συνεταιρισμό Πελεκάνος, έως τη σίκαλη Βεύης –μια τοπική ποικιλία που βρίσκεται στη διαδικασία κατοχύρωσης ως παραδοσιακή–, οι ερευνητές συμβάλλουν στην αναβάθμιση των ντόπιων πληθυσμών και στην ενίσχυση της αγροτικής ταυτότητας της περιοχής.

«Είμαστε το μοναδικό γεωπονικό τμήμα στην ΠΔΜ, έχουμε άμεση σχέση με τον αμπελουργικό τομέα της περιοχής μας και είμαστε σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Αμυνταίου. Ήδη, έχουμε καταστήσει έναν πειραματικό αμπελώνα 4 στρεμμάτων σε συνεργασία με το Κτήμα Κυρ-Γιάννη, ενώ έχουμε πειραματικό οπωρώνα στον πειραματικό μας αγρό, οπότε και κάνουμε σημαντική προσπάθεια να αναδείξουμε όλα τα τοπικά προϊόντα, όπως είναι το φασόλι Πρεσπών, που δουλεύουμε χρόνια πάνω σε αυτό, ή τη Σίκαλη Βεύης», σημειώνει ο κ. Παπαθανασίου.

Ειδικότερα για τη σίκαλη Βεύης, εξηγεί πως είναι ένας τοπικός πληθυσμός, σε μία περιοχή που είναι έξω από τη Φλώρινα. Βρίσκονται στη διαδικασία –και κάνουν μια σημαντική προσπάθεια– να το κατοχυρώσουν ως παραδοσιακή ποικιλία μέσα στον εθνικό κατάλογο των ποικιλιών. Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανασίου, σημαντική είναι και η συμβολή της σχολής στη ζωική παραγωγή, με την προστασία σπάνιων φυλών όπως της Πελαγονίας και του Ρουμλουκίου.

Παράλληλα, η συνεργασία με επιχειρήσεις του Αμυνταίου στον αμπελουργικό τομέα έχει οδηγήσει στη δημιουργία πειραματικού αμπελώνα και οπωρώνα, ενισχύοντας την έρευνα και την παραγωγή. «Η Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου αποδεικνύει πως η επιστήμη μπορεί να γίνει σύμμαχος του αγρότη, με στόχο την αειφορία, την ποιότητα και την τοπική ανάπτυξη», καταλήγει ο κοσμήτορας της Σχολής.