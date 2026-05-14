mEATquality: Δωρεάν εφαρμογή για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

Μία πρακτική και εύχρηστη λύση που επιχειρεί να βελτιώσει τη βιωσιμότητα και την ευζωία των ζώων παράλληλα με την ποιότητα του κρέατος πουλερικών και χοίρων αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου mEATquality. Μέσα από τη συνεργασία επιστημόνων, αγροτών και φορέων της αγοράς, δημιουργήθηκε το ομώνυμο ψηφιακό εργαλείο που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγής. Το βασικό πλεονέκτημα της εφαρμογής, mEATquality, είναι η απλότητά της. Ο χρήστης καθοδηγείται βήμα-βήμα σε μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις. Η εφαρμογή προσαρμόζεται αυτόματα στο είδος της εκμετάλλευσης, είτε πρόκειται για πτηνοτροφική είτε για χοιροτροφική μονάδα και παρέχει εξατομικευμένα αποτελέσματα.

Η αξιολόγηση βασίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: τον περιβαλλοντικό, τον κοινωνικό, τον οικονομικό και την ευζωία των ζώων. Μέσα από αυτούς, ο παραγωγός μπορεί να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της λειτουργίας της μονάδας του. Παράλληλα, η ανάλυση επεκτείνεται σε επιμέρους τομείς, όπως η διατροφή των ζώων, η χρήση ενέργειας και η διαχείριση αποβλήτων. Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι ότι δεν περιορίζεται στην απλή αξιολόγηση. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο χρήστης λαμβάνει ένα σαφές σκορ βιωσιμότητας, αλλά και συγκεκριμένες προτάσεις για βελτίωση. Οι προτάσεις αυτές είναι πρακτικές και εφαρμόσιμες, δίνοντας τη δυνατότητα για σταδιακές και ρεαλιστικές αλλαγές.

Επιπλέον, η εφαρμογή επιτρέπει την παρακολούθηση της προόδου με την πάροδο του χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι οι παραγωγοί μπορούν να αξιολογούν τα αποτελέσματα των ενεργειών τους και να προσαρμόζουν τη στρατηγική τους, ενισχύοντας τη μακροχρόνια βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης τους. Η εφαρμογή είναι δωρεάν διαθέσιμη για εγκατάσταση σε κινητά τηλέφωνα. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.meatquality.eu.