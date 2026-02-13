Mediterranean Agricultural Market – Θεσσαλονίκη: Ολοκληρώθηκε η 12η ετήσια συνάντηση με τη συμμετοχή 12 χωρών

Ολοκληρώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, στις 10 και 11 Φεβρουαρίου 2026, οι εργασίες της 12ης Ετήσιας Συνάντησης των κρατών μελών του Μεσογειακού Δικτύου Πληροφόρησης Γεωργικών Αγορών (Mediterranean Agricultural Market Information Network-MED-Amin), υπό την επιμέλεια της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από 12 χώρες της Μεσογείου (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Αλβανία, Μαρόκο, Τυνησία, Αίγυπτο, Λίβανο, Τουρκία και Μάλτα), επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο του Δικτύου στην ενίσχυση της συνεργασίας και στην ανταλλαγή αξιόπιστων δεδομένων για τις αγορές αγροτικών προϊόντων και την επισιτιστική ασφάλεια.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, αναδείχθηκε η ανάγκη για ακόμα πιο έγκαιρη, συγκρίσιμη και συστηματική πληροφόρηση, ώστε οι χώρες να μπορούν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις αυξημένες προκλήσεις που προκαλούν η κλιματική μεταβλητότητα και οι διεθνείς αναταράξεις στις αγορές.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το υψηλό επίπεδο της διοργάνωσης, τη γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και την ουσιαστική συμβολή της Ελλάδας στη συνάντηση.

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλωσε:

«Η ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας στο MED-Amin ενισχύει τον ρόλο της χώρας μας στη μεσογειακή συνεργασία για τις αγορές αγροτικών προϊόντων.

Σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας, η αξιόπιστη και έγκαιρη πληροφόρηση είναι βασικό εργαλείο για τεκμηριωμένες πολιτικές αποφάσεις και για τη θωράκιση της επισιτιστικής ασφάλειας».

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τονίζει ότι παραμένει σταθερά προσανατολισμένο στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και στη διαμόρφωση πολιτικών που ενισχύουν την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ