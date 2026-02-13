Στα διόδια Αφιδνών συγκεντρώνονται τα τρακτέρ πριν την πορεία προς το Σύνταγμα – Υποχρεωτική απολύμανση λόγω ευλογιάς

Τα τρακτέρ συγκεντρώνονται σταδιακά στα διόδια των Αφιδνών, ενόψει της πορείας των αγροτών προς το Σύνταγμα. Μαζί με τα τρακτέρ, λεωφορεία που μεταφέρουν αγρότες θα κατευθυνθούν αργότερα προς το κέντρο, μέσω Κηφισού και λεωφόρου Αθηνών. Τα πρώτα τρακτέρ έφτασαν λίγο πριν τις 11:30, ενώ προηγείται διαδικασία απολύμανσης πριν συνεχίσουν την πορεία τους.

Οι σταθμοί έχουν στηθεί για προληπτικούς λόγους και σε συνεννόηση με τους αγρότες. Όπως ανέφεραν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., υπάρχει συνεχής και καλή επικοινωνία και συνεργασία με τους επικεφαλής των αγροτών. Μετά την απολύμανση τα τρακτέρ θα κινηθούν με τη συνοδεία περιπολικών, από τις πύλες της Αττικής, μέσω της λεωφόρου Κηφισού, ακολουθώντας το δρομολόγιο: Λ. Αθηνών, Ομόνοια, αντίθετα την οδό Πανεπιστημίου μέχρι την πλατεία Συντάγματος, όπου σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα διανυκτερεύσουν μπροστά στη Βουλή.

Από την αστυνομία έχει ζητηθεί να σταθμεύσουν κατά τρόπο ώστε να μην κλείσει τελείως το Σύνταγμα, ενώ τα λεωφορεία με τους διαδηλωτές θα σταθμεύσουν στην πλατεία Καραϊσκάκη και στη λεωφόρο Συγγρού, πριν τους Στύλους του Ολυμπίου Διός και στη συνέχεια οι διαδηλωτές θα κινηθούν πεζή προς τη Βουλή.

Συγκέντρωση αγροτών στην Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η κάθοδος των αγροτών στην Αθήνα επηρεάζει το οδικό δίκτυο, με την Τροχαία να προχωρά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν σταδιακά, τόσο στο κέντρο όσο και σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Όπως ενημέρωσε η ΕΛ.ΑΣ., οι ρυθμίσεις θα τίθενται σε ισχύ ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν, ενώ οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα αναμένεται να καταγραφούν στις εισόδους της πόλης, στην εθνική οδό Αθηνών–Κορίνθου και στην Αθηνών–Λαμίας, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών, την ώρα που θα εισέρχονται τα αγροτικά τρακτέρ. Άμεσα επηρεάζονται επίσης οι οδοί Σταδίου, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, η Λεωφόρος Αμαλίας και η Βασιλίσσης Σοφίας, όπου η Τροχαία εκτιμά αυξημένη κυκλοφοριακή επιβάρυνση.

Έως τις 12:00, περίπου 40 τρακτέρ υπολογίζεται πως θα έχουν φτάσει στις Αφίδνες Αττικής, με προπομπό όχημα της Τροχαίας, κατευθυνόμενα προς το κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, στην Αθήνα θα φτάσουν και αγρότες που ταξιδεύουν με λεωφορεία, τα οποία θα σταθμεύσουν στο ΟΑΚΑ.

Συγκέντρωση αγροτών στην Αθήνα: Τα αιτήματά τους

Κύρια αιτήματα των αγροτών παραμένουν:

το υψηλό κόστος παραγωγής,

οι εγγυημένες τιμές στα προϊόντα,

η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ

και οι αποζημιώσεις στο 100%.

Οι διαδηλωτές υποστηρίζουν ότι τα ζητήματα αυτά τέθηκαν στις προηγούμενες συναντήσεις με τον πρωθυπουργό, χωρίς όμως να υπάρξει εξέλιξη που τους ικανοποιεί.

Τη συμπαράστασή τους στους αγρότες εκφράζουν τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας, Πειραιά, Λαυρίου – Ανατολικής Αττικής, καθώς και Ομοσπονδίες και πρωτοβάθμια σωματεία, τα οποία θα πραγματοποιήσουν δική τους συγκέντρωση στο Σύνταγμα, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο εργασιακό νομοσχέδιο. Θα παραμείνουν στο σημείο για να υποδεχθούν τους αγρότες που θα διαδηλώσουν με τα τρακτέρ.