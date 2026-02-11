Θεσσαλονίκη: Σε ένα ζωντανό τραπέζι μετατρέπεται η πόλη από τις 13 ως τις 28 Φεβρουαρίου

Αρνάκι φούρνου βλάχικο, γίγαντες με «λάχανα» στον ξυλόφουρνο, Εβριστόν της παρέας, μπακαλιάρο αγιορείτικο, μπουγάτσα, πατσά και πολλά ακόμη από τα κορυφαία πιάτα της μακεδονικής κουζίνας θα μπορούν να γευτούν από τις 13 έως τις 28 Φεβρουαρίου, όσοι επισκεφθούν 27 επιλεγμένα εστιατόρια της Θεσσαλονίκης που συμμετέχουν στο γαστρονομικό φεστιβάλ «Θεσσαλονίκη στο Πιάτο by Unesco».

Όλα τους έχουν προετοιμάσει ειδικά μενού, προκειμένου να γίνουν για τις μέρες αυτές οι πρεσβευτές της γαστρονομικής κληρονομιάς του τόπου, σε μια διοργάνωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που υλοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ανάδειξη της Μακεδονικής Κουζίνας και με την ευκαιρία του εορτασμού των 80 χρόνων από την ίδρυση της UNESCO.

Η πόλη θα μετατραπεί σε ένα ζωντανό τραπέζι όπου θα παρουσιαστεί το μωσαϊκό γεύσεων που χαρακτηρίζει τη Θεσσαλονίκη, προβάλλοντας τον αγροδιατροφικό πλούτο της μακεδονικής γης και προσφέροντας μια αξέχαστη εμπειρία φιλοξενίας.

Συγκεκριμένα θα σερβιριστούν πιάτα από την ντόπια κουζίνα (με εμβληματικά πιάτα το χοιρινό με πράσο και σέλινο, το αγριογούρουνο με δαμάσκηνα και το ρυζόγαλο), την αγειορείτικη (με κυρίαρχα στοιχεία τον ροφό, τις ρεβυθάδες στο φούρνο και τη σάλτσα από κρεμμύδια), την πολίτικη (όπου το τρυφερό μοσχαράκι συναντά τον πουρέ καπνιστής μελιτζάνας), τη μικρασιάτικη (στην οποία το χαρακτηριστικότερο πιάτο είναι τα σουτζουκάκια σμυρναίικα που έφεραν μαζί τους οι Μικρασιάτες), την ποντιακή (με τον τανωμένο σορβά, μια θρεπτική σούπα με πλιγούρι και γιαούρτι), τη σαρακατσάνικη (με την πλαστόπιτα που φτιάχνεται με καλαμποκάλευρο και άγρια χόρτα), τη βλάχικη (όπου κυριαρχούν το κοντοσούβλι και ο μπάτζος) και τη μακεδονική (με πρωταγωνιστές τις πιπεριές Φλωρίνης, τα όσπρια και τα εκλεκτά κρασιά).

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας, η πρωτοβουλία στοχεύει στην ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και του γαστρονομικού πλούτου της Κεντρικής Μακεδονίας και στην εξοικείωση τόσο των επαγγελματιών του χώρου της εστίασης όσο και του κοινού με τις συνταγές της Μακεδονικής Κουζίνας. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενδυνάμωση της διασύνδεσης του αγροδιατροφικού κλάδου και της γαστρονομίας με τον τουρισμό και τον πολιτισμό, μέσα από την ενεργοποίηση επιλεγμένων σημείων εστίασης στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης https://thessalonikistopiato.gr/, αναφέρεται ότι «στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης, τα αρώματα από το αρμένικο σουτζούκι, την εβραϊκή μελιτζάνα, την ποντιακή πίτα και την πνευματικότητα της Αγιορείτικης κουζίνας, συνυπάρχουν εδώ και γενιές» ενώ υπογραμμίζεται: «η Θεσσαλονίκη δεν είναι απλώς ένας προορισμός. Είναι μια ζωντανή κουζίνα που δεν σταμάτησε ποτέ να μαγειρεύει εδώ και αιώνες. Η δράση “Θεσσαλονίκη στο Πιάτο by Unesco” γεννήθηκε από την ανάγκη να φέρουμε στο φως τις αθέατες πτυχές της πόλης. Σκοπός μας δεν είναι απλώς η παράθεση συνταγών, αλλά η ανάδειξη της γαστρονομίας ως το απόλυτο εργαλείο κατανόησης της ιστορίας και του πολιτισμού μας».

Στη δράση, που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου και της Ένωσης Επαγγελματιών Μαγειρικής Ελλάδος, συμμετέχουν τα εστιατόρια: 3 Γουρουνάκια, Ambrosia Restaurant, Άναμα, Ble Vin, Classico Bistro, Grada Nuevo, Iberico, Marea, Salonica Restaurant, To Μανιτάρι, Voukakrato, Γλυκάνισος, Διαγώνιος, Ελληνική Κουζίνα Λαζαρίδη, Ergon Agora, Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Εύξεινος, Ζεμέ, Κρίταμος, Μαϊάμι, Μαντέμι, Μία Φέτα, Μπακάλ, Όλυμπος Νάουσα, Στου Μήτσου, Psaras, Μούργα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ