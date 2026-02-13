Κατολισθήσεις, ισοπεδωμένες καλλιέργειες και πλημμύρες σε Ηλεία, Ήπειρο, Κρήτη και Χίο – Πότε «ανοίγει» ο καιρός

Σε κλοιό σφοδρής κακοκαιρίας βρέθηκε η χώρα τις τελευταίες ώρες, με το πέρασμα των έντονων φαινομένων να αφήνει πίσω του εικόνες καταστροφής και τους κατοίκους σε πολλές περιοχές σε κατάσταση απόγνωσης. Από τους ισχυρούς ανεμοστρόβιλους στην Ηλεία που ισοπέδωσαν την αγροτική παραγωγή, μέχρι τις πλημμυρισμένες κατοικίες στη Χίο και τις διαλυμένες υποδομές στην Κρήτη, η μανία της φύσης προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, θέτοντας τις τοπικές αρχές σε κατάσταση μέγιστης επιφυλακής.

Ηλεία: Ισοπεδώθηκαν καλλιέργειες από το πέρασμα ανεμοστρόβιλου

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται η Ηλεία, καθώς το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας άφησε πίσω του εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές και αγροτική παραγωγή. Το σοβαρότερο πλήγμα σημειώθηκε στον Δήμο Ανδραβίδας – Κυλλήνης, όπου ένας ισχυρός ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και ελαιώνες, προκαλώντας ζημιές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Στο επίκεντρο της καταστροφής βρέθηκε το χωριό Μπόρσι, όπου η μανία της φύσης κατέστρεψε ολοσχερώς μια μεγάλη θερμοκηπιακή μονάδα. Από τα 30 στρέμματα της εγκατάστασης, τα 20 έχουν ισοπεδωθεί πλήρως, τη στιγμή μάλιστα που οι παραγωγοί βρίσκονταν στη διαδικασία φύτευσης καρπουζιού για τη νέα σεζόν. Παράλληλα, στην ευρύτερη περιοχή καταγράφηκαν εκριζώσεις ολόκληρων ελαιώνων από τους σφοδρούς ανέμους.

Η αγωνία μεταφέρεται τώρα στη Νότια Ηλεία, καθώς η στάθμη του ποταμού Νέδα έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Οι τοπικές αρχές και οι κάτοικοι εκφράζουν έντονους φόβους για επικείμενη υπερχείλιση, η οποία απειλεί να πλημμυρίσει τις παράκτιες αγροτικές εκτάσεις και να προκαλέσει περαιτέρω καταστροφές.

Η εικόνα της καταστροφής συμπληρώνεται από τα σοβαρά προβλήματα στις υποδομές. Σε πολλά σημεία του νομού καταγράφονται κατολισθήσεις και καθιζήσεις του οδοστρώματος, πτώσεις βράχων και εκτεταμένες φθορές στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Πλημμύρες από την κακοκαιρία στην Κρήτη – Κομμένη γέφυρα και κατολισθήσεις στον δήμο Φαιστού

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία και σε περιοχές της Κρήτης. Στον δρόμο προς τον αναδασμό Τυμπακίου η γέφυρα «κόπηκε» στα δύο, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να σπεύδουν στο σημείο και να κλείνουν προληπτικά τον δρόμο για την αποφυγή ατυχημάτων, ενώ η καταιγίδα και οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν και κατολισθήσεις.

Στον δρόμο από τις Καμάρες προς τα Βορίζια, βράχος κατέληξε στο οδόστρωμα. Σε αρκετά σημεία σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων διακόπτοντας την κυκλοφορία, ενώ σε αρκετά σημεία του νησιού σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων, με την Πυροσβεστική να παρεμβαίνει όπου χρειάστηκε.

Οι τοπικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η κακοκαιρία άφησε πίσω της εκτεταμένες ζημιές και οι έλεγχοι στις πληγείσες περιοχές συνεχίζονται.

Χίος: Σοβαρά προβλήματα από τη βραδινή έντονη βροχόπτωση σε Δημοτική Ενότητα Αγίου Μηνά

Σοβαρά προβλήματα δημιούργησε τη νύχτα η έντονη βροχόπτωση στις περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Μηνά και συγκεκριμένα στους παραλιακούς οικισμούς Μέγα Λιμνιώνα, Αγία Ερμιόνη αλλά και στο χωριό Θυμιανά, όπως και στην συνοικία του Κάστρου στην πόλη της Χίου.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου μέχρι τις 7.30 το πρωί είχε δεχτεί 27 κλήσεις από πολίτες για πλημμυρισμένα υπόγεια και αποθήκες.

Μετά τις 8.00 το πρωί, δύο συνεργεία της Πυροσβεστικής συνεχίζουν τις περιπολίες και την προσφορά βοήθειας όπου υπάρχει πρόβλημα.

Επίσης ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται το οδικό δίκτυο τόσο στη Δημοτική ενότητα Αγίου Μηνά όσο και στη Δημοτική Ενότητα Καμποχώρων, αλλά και γύρω από τον περιφερειακό δρόμο της πόλης της Χίου (ειδικά στις περιοχές που τον περασμένο Ιούνιο δοκιμάστηκαν από τις φωτιές).

Παραμένει κλειστή η Ιόνια Οδός στο τμήμα Άρτας – Αμφιλοχίας

Νωρίτερα έκλεισε η παλαιά Εθνική Οδός στο Κατάφουρκο Αμφιλοχίας λόγω μεγάλης κατολίσθησης. Η κυκλοφορία των οχημάτων είχε διακοπεί μέχρι τα σκαπτικά μηχανήματα να απομακρύνουν τις πέτρες και τα χώματα, ενώ κλειστή παραμένει η Ιόνια Οδός.

Τρέχει καταρράκτης από την πλαγιά του βουνού

Παράλληλα, οι κατολισθήσεις συνεχίζονται σε μεγάλο τμήμα της διαδρομής λόγω των πρόσφατων μεγάλων βροχοπτώσεων. Σημειώνεται ότι από τον μεγάλο όγκο νερού έχει σχηματιστεί στην πλαγιά του βουνού όπου σημειώθηκε η κατολίσθηση και ένας καταρράκτης.

Πότε υποχωρούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής (13/2) θα σημειωθούν κάποια φαινόμενα τοπικά ισχυρά, κυρίως στην Κρήτη, μέσα στο Αιγαίο, αλλά και στον Έβρο. Παράλληλα, θα βρέχει και στη Βουλγαρία, οπότε θέλει προσοχή το κομμάτι και των ποταμών στην περιοχή της Θράκης.

Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από πολύ ισχυρούς έως θυελλώδεις δυτικούς ανέμους στο νότιο Ιόνιο και στις περιοχές Κυθήρων και Κρήτης.

Από μεσημέρι της Παρασκευής και μετά οι βροχές θα αρχίσουν να λιγοστεύουν, ωστόσο θα επιμείνουν όλες τις ημέρες οι θυελλώδεις άνεμοι, ακόμη που θα φτάνουν ακόμα και 9 μποφόρ, ενώ οι θερμοκρασίες θα είναι ήπιες και σε κάποιες περιοχές θα ξεπερνάνε τοπικά ακόμα και τους 20 βαθμούς κελσίου.

