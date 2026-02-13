Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν στην Agrotica, λένε οι αγρότες που διαδηλώνουν στο Σύνταγμα

H επόμενη μεγάλη κινητοποίηση θα είναι στην Agrotica στην Θεσσαλονίκη, λένε οι αγρότες που συμμετέχουν στο συλλαλητήριο

Τζέλλας: «Δεν υποχωρούμε – θα μείνουμε στη γη μας» «Η κυβέρνηση γνωρίζει τα προβλήματα και έχει τα εργαλεία να τα λύσει, όμως δεν δείχνει την απαραίτητη πολιτική βούληση»

Περίπου 70 τρακτέρ και 2.500 άτομα έχουν συγκεντρωθεί στο Συνταγμα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ

Πλήθος αγροτών κατακλύζει αυτή την ώρα το Σύνταγμα Πλήθος αγροτών από κάθε γωνιά της χώρας κατακλύζει αυτή την ώρα τον χώρο μπροστά από τη Βουλή των Ελλήνων, στο κέντρο της Αθήνας, συμμετέχοντας στο μεγάλο συλλαλητήριο. Με πανό, σημαίες και συνθήματα, οι διαδηλωτές στέλνουν ηχηρό μήνυμα διεκδίκησης, τονίζοντας ότι ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται σε οριακό σημείο

Έφτασαν οι αγρότες με τα τρακτέρ στην Αθήνα Στις 4:30 το απόγευμα οι αγρότες έφτασαν με τα τρακτέρ τους στην Πλατεία Ομονοίας, όπου ενώθηκαν με τους συναδέλφους τους που είχαν ήδη συγκεντρωθεί στο σημείο. Αυτή τη στιγμή το κέντρο της Αθήνας βρίσκεται στο επίκεντρο της κινητοποίησης, με τους διαδηλωτές να δίνουν το έναυσμα για τη μεγάλη πορεία προς το Πλατεία Συντάγματος.

Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς μετέβησαν στην Αττική από στεριά και θάλασσα προκειμένου να διαδηλώσουν για τα αιτήματα -που όπως υποστηρίζουν- δεν έχουν ικανοποιηθεί.

Το συλλαλητήριο είναι προγραμματισμένο για τις 4 το απόγευμα στο Σύνταγμα, όπου αναμένεται να βρεθούν δεκάδες τρακτέρ τα οποία θα σταθμεύσουν μπροστά στη Βουλή.

Εκεί, τους περιμένουν για να δηλώσουν την συμπαράστασή τους, εργατικά κέντρα και συνδικάτα, που θα διαδηλώσουν στη μία το μεσημέρι ενάντια στο νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις.

Σημειώνεται ότι στόχος των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα που θα βρεθούν στην Αθήνα, είναι να διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα και να αποχωρήσουν συντεταγμένατο μεσημέρι του Σαββάτου.

Παράλληλα, έκτακτες κυκλοφοριακές θα ισχύσουν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου και σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα αναμένεται να εντοπιστούν στις εισόδους της πόλης, στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας και στην Αθηνών-Κορίνθου, όπως και στη Λεωφόρο Αθηνών.

Προβλήματα θα σημειωθούν επίσης κατά την ώρα των συλλαλητηρίων στη Σταδίου, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, στη λεωφόρο Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας.