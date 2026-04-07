Μεγάλη ανησυχία από την εμφάνιση αρκούδων σε οικισμούς του νομού Κοζάνης

Μεγάλη ανησυχία προκαλεί η συχνή εμφάνιση αρκούδων σε οικισμούς της Κοζάνης, με πρόσφατα περιστατικά στην Πτολεμαΐδα, την Αναρράχη και τη Λευκοπηγή. Οι αρχές καλούν τους πολίτες, αν βρεθούν κοντά στο άγριο ζώο, να παραμείνουν ψύχραιμοι και να αποφύγουν απότομες κινήσεις

Τον τελευταίο χρόνο το άγριο ζώο έχει αρχίσει να θεωρεί σπίτι του, ακόμη και πόλεις. Χαρακτηριστικό παραδείγμα η πρόσφατη παρουσία αρκούδας μέσα στην Πτολεμαϊδα. Σε βίντεο φαίνεται μια αρκούδα να σκαρφαλώνει μάντρα σπιτιού και να κινείται αμέριμνη.

Σε «συναγερμό» βρίσκονται και οι κάτοικοι στο χωριό Αναρράχη, οι οποίοι δε μπορούν να κυκλοφορήσουν στους δρόμους όταν πέφτει ο ήλιος, καθώς φοβούνται πως μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι με το άγριο ζώο. Μεγαλόσωμη αρκούδα εμφανίστηκε και στη Λευκοπηγή, να αναζητά τροφή μέσα σε κοτέτσι.

Βασική οδηγία των αρχών στους πολίτες είναι πως σε περίπτωση που έρθουν σε επαφή με το άγριο ζώο, να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να μην προβούν σε κάποια απότομη κίνηση, διότι η αρκούδα γίνεται επιθετική όταν θεωρεί πως απειλείται.

