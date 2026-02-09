Smart Crop Defense: Μια νέα ψηφιακή προσέγγιση στη φυτοπροστασία του αμπελιού

Σε μια περίοδο όπου η γεωργία πιέζεται από το αυξανόμενο κόστος παραγωγής, την κλιματική αβεβαιότητα και την ανάγκη για πιο βιώσιμες πρακτικές, η ψηφιακή καινοτομία έρχεται να καλύψει κρίσιμα κενά στην καθημερινή αγροτική εργασία.

Ο Ευάγγελος Κοροβέσης, ο Σταύρος Κοροβέσης, ο Γεώργιος Αποστόλου, ο Νικόλαος Κωνσταντόπουλος και ο Πατσαούρας Παναγιώτης, μέσω της επιχειρηματικής ιδέας Smart Crop Defense, με την οποία συμμετείχαν στον διαγωνισμό του GrowHive του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, φιλοδοξούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο οι παραγωγοί λαμβάνουν αποφάσεις για τη φυτοπροστασία, μεταφέροντας τη γνώση από τη γενική εμπειρία και τη «συνήθεια» σε τεκμηριωμένες, τοπικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις κινδύνου. Με επίκεντρο το αμπέλι και αξιοποιώντας σύγχρονα δεδομένα και μοντέλα πρόβλεψης, η πλατφόρμα επιχειρεί να μετατραπεί σε έναν ψηφιακό σύμμαχο του αγρότη, που μειώνει τις άσκοπες επεμβάσεις, περιορίζει τις απώλειες και ενισχύει τη βιωσιμότητα της παραγωγής.

Ποιο συγκεκριμένο πρόβλημα λύνει η Smart Crop Defense;

Η Smart Crop Defense δημιουργήθηκε για να απαντήσει σε ένα ουσιαστικό πρόβλημα της γεωργικής πράξης: την απουσία αντικειμενικών, επιστημονικά τεκμηριωμένων κριτηρίων που να καθοδηγούν τον παραγωγό στο πότε και αν πρέπει να επέμβει με ψεκασμό για εχθρούς και ασθένειες στην καλλιέργεια του. Έτσι, η απόφαση μεταφέρεται από το «πότε συνηθίζεται» στο «πότε υπάρχει πραγματικός κίνδυνος». Σε ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους παραγωγής και έντονης κλιματικής μεταβλητότητας, η έλλειψη έγκαιρης και τοπικά προσαρμοσμένης «φυτοπροστατευτικής» πληροφόρησης οδηγεί είτε σε αχρείαστες επεμβάσεις είτε σε καθυστερημένες παρεμβάσεις με οικονομικές απώλειες. Η Smart Crop Defense έρχεται να καλύψει αυτό ακριβώς το κενό.

Τι είδους δεδομένα αξιοποιεί η πλατφόρμα (μετεωρολογικά, επιτόπια, δορυφορικά, ιστορικά);

Η πλατφόρμα αξιοποιεί συνδυασμό δεδομένων: τόσο επιτόπια μετεωρολογικά δεδομένα όσο και δορυφορικά, αριθμητικά προϊόντα πρόγνωσης καιρού. Κεντρικό ρόλο σε αυτό το στάδιο είναι κυρίως περιβαλλοντικοί παράμετροι, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τη βιολογία των παθογόνων. Τα δεδομένα αυτά «μεταφράζονται» μέσω μοντέλων κινδύνου σε απλές, κατανοητές εκτιμήσεις επικινδυνότητας για τον παραγωγό. Στα επόμενα βήματα, στόχος είναι η σταδιακή ενσωμάτωση ιστορικών δεδομένων προσβολών από τον αγρό, ώστε οι εκτιμήσεις να γίνονται ακόμη πιο τοπικά προσαρμοσμένες.

Ποιες καλλιέργειες και περιοχές καλύπτει;

Στο παρόν στάδιο, η Smart Crop Defense επικεντρώνεται σε κύριες ασθένειες που προσβάλλουν το αμπέλι, όπως το ωίδιο και ο περονόσπορος. Η ανάπτυξη ξεκινά από περιοχές της Πελοποννήσου με έντονο αμπελουργικό ενδιαφέρον, με στόχο την κλιματική και γεωγραφική προσαρμογή των μοντέλων στις πραγματικές μικροκλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής. Η εμπειρία και η ανατροφοδότηση που θα αποκτηθεί σε αυτό το στάδιο είναι κρίσιμη αφού θα αποτελέσει τον οδηγό για την επέκτασή μας σε νέες καλλιέργειες και κύριες ασθένειές τους.

Πώς λαμβάνει ο τελικός χρήστης την πληροφορία και πώς αυτή μετατρέπεται σε πρακτική απόφαση στο χωράφι;

Ο παραγωγός λαμβάνει την πληροφορία μέσα από μια απλή ψηφιακή εφαρμογή. Δεν χρειάζεται να ερμηνεύσει γραφήματα ή επιστημονικούς δείκτες. Βλέπει καθαρά επίπεδα κινδύνου (χαμηλό, μέτριο, υψηλό) και σαφείς ειδοποιήσεις για το πότε υπάρχει αυξημένη πιθανότητα μόλυνσης στο χωράφι. Έτσι, μπορεί να αποφασίσει αν απαιτείται επέμβαση, αν μπορεί να την αναβάλει ή αν μπορεί να την αποφύγει, εξοικονομώντας κόστος και χρόνο. Εκτός από τη στοχευμένη προειδοποίηση, θα λαμβάνει και εξειδικευμένη προτροπή ως προς την επιλογή και εφαρμογή του κατάλληλου εγκεκριμένου φυτοπροστατευτικού σκευάσματος, αναδεικνύοντας την πλατφόρμα σε έναν ολοκληρωμένο ψηφιακό σύμβουλο φυτοπροστασίας.

Σε τι στάδιο βρίσκεστε αυτήν τη στιγμή;

Αυτή τη στιγμή, η Smart Crop Defense βρίσκεται σε στάδιο πιλοτικής ανάπτυξης και δοκιμών. Εντός της τρέχουσας καλλιεργητικής περιόδου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη πιλοτική εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες αγρού, σε συνεργασία με παραγωγό κορινθιακής σταφίδας, στο Διακοφτό Αχαΐας.

Ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σας για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής σας ιδέας;

Στα επόμενα βήματά μας, στόχος της Smart Crop Defense είναι η σταδιακή επέκταση τόσο των καλλιεργειών όσο και των γεωγραφικών περιοχών που καλύπτει η πλατφόρμα, με έμφαση στην προσαρμογή των εκτιμήσεων στις τοπικές συνθήκες κάθε αγρού. Κεντρικό ρόλο σε αυτή την πορεία παίζουν οι συνεργασίες με ήδη δοκιμασμένα και αξιόπιστα αγρομετεωρολογικά δίκτυα, που αποτελούν πολύτιμη βάση για την παροχή ποιοτικών δεδομένων. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε και να επεκτείνουμε δοκιμασμένα αγρομετεωρολογικά δίκτυα της ελληνικής υπαίθρου, δημιουργώντας όπου χρειάζεται νέα σημεία παρακολούθησης. Φιλοδοξία μας είναι η μετάβαση από την απλή πρόγνωση καιρού σε σύγχρονα «δελτία καιρού για αγρότες», που στηρίζουν έμπρακτα τη λήψη αποφάσεων για τη φυτοπροστασία, μειώνοντας το κόστος παραγωγής και αυξάνοντας τη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης.