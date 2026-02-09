Ταχύρρυθμο πρόγραμμα για μελισσοκόμους από τον ΕΛΓΑ Σκύδρας

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ Σκύδρας θα ξεκινήσει την υλοποίηση ενός ταχύρρυθμου προγράμματος που απευθύνεται σε Μελισσοκόμους της Π.Ε.Πέλλας. Η κατάρτιση των μελισσοκόμων θα ξεκινήσει στις 24-02-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Το τριήμερο σεμινάριο που είναι δωρεάν θα υλοποιηθεί δια ζώσης και θα έχει ολοκληρωθεί στις 26 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 20:00. Η ημερήσια διάρκεια του προγράμματος θα είναι πέντε (5) ώρες (θεωρία και πρακτική) συμπεριλαμβανομένων και των διαλλειμάτων.

Οι θεματικές ενότητες των προγραμμάτων εκπαίδευσης των Μελισσοκόμων είναι οι εξής:

1η ημέρα (24-02-2026): Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας μελισσοκομείου, μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά την διάρκεια του έτους και αξιοποίηση και διαχείριση της μελισσοκομικής χλωρίδας με στόχο την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της παραγωγής μελιού και των άλλων μελισσοκομικών προϊόντων.

2η ημέρα (25-02-2026): Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης.

3η ημέρα (26-02-2026): Μελισσοκομικά φυτά.

Οι ενδιαφερόμενοι Μελισσοκόμοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας (τηλ.2381089483,6978008441), προκειμένου να αιτηθούν για τη συμμετοχή τους.

Σε όλους τους καταρτιζόμενους θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης μετά το πέρας της εκπαίδευσης.

Τα σεμινάρια εντάσσονται στη Δράση «ΜΚ2-55.1-3 – Εκπαίδευση – Κατάρτιση Μελισσοκόμων», του εγκεκριμένου Σ.Σ. ΚΑΠ 2023 – 2027 και θα υλοποιηθούν σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΥΑ Αρ. Πρωτ. 150/126291 01-05-2024 (ΦΕΚ 2826Β/20-05-2024)