Μελισσοκομία στην Ήπειρο: Παράδοση, Προβλήματα και Προοπτικές

Αντιμέτωποι με ποικίλα διαρθρωτικά αλλά και οικονομικά προβλήματα βρίσκονται οι μελισσοκόμοι της Ηπείρου οι οποίοι εξαιρούνται από την έκτακτη επιδότηση για απώλειες παραγωγής λόγω των καιρικών συνθηκών του 24. Ο Τάσος Ποντίκης μέλος κλαδικών ενώσεων μιλώντας στην ΕΡΤ Ιωαννίνων τόνισε ότι «εξαιτίας των μεγάλων προβλημάτων τα τελευταία χρόνια σημειώνονται δεκάδες αποχωρήσεις παραγωγών που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα σωρευμένα προβλήματα του κλάδου».

Προβλήματα που σχετίζονται με αθρόες εισαγωγές και ανεξέλεγκτες πωλήσεις, υψηλά κόστη παραγωγής και χαμηλές τιμές παραγωγών. Στην Ελλάδα παράγονται ετησίως περί τις 25 χιλιαδες τόνους μελιού σε περίπου 2 εκατ. κυψέλες. Στην Ήπειρο η εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή μελιού είναι της τάξης των 900 τόνων που προκύπτει από σχεδόν 95 χιλ. κυψέλες.

Η ποιότητα χαρακτηρίζεται εξαιρετική και διακριτή αλλά οι τιμές παραμένουν καθηλωμένες. Η μεγαλύτερη παραγωγή με περίπου 33 χιλ. κυψέλες είναι στην Άρτα και ακολουθούν με μικρή διαφορά τα Γιάννενα.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η Ήπειρος, με τα αγνά δάση, τα άγρια βουνά και την πλούσια χλωρίδα της, αποτελεί έναν από τους πιο ιδανικούς τόπους για μελισσοκομία στην Ελλάδα. Το μέλι που παράγεται στα Ζαγοροχώρια, στα Τζουμέρκα και στις πλαγιές της Πίνδου θεωρείται από τα πιο ιδιαίτερα της χώρας, τόσο για τη γεύση όσο και για την καθαρότητά του.

Οι περιορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες στην Ήπειρο αφήνουν το τοπίο αγνό. Έλατα, καστανιές, βελανιδιές, αλλά και αρωματικά βότανα, αποτελούν το βασικό “εργαστήρι” των μελισσών, χαρίζοντας στο ηπειρώτικο μέλι ξεχωριστά αρώματα και χρώματα.

Στην Ήπειρο παράγονται οι ακόλουθες ποικιλίες μελιού:

Μέλι καστανιάς: δυνατό, σκούρο, πλούσιο σε μέταλλα, σήμα κατατεθέν του Ζαγορίου.

Μέλι ελάτου: ελαφρύ και κρυστάλλινο, χαρακτηριστικό του ορεινού όγκου της Πίνδου.

Ανθόμελο: αρωματικό χαρμάνι από αγριολούλουδα και βότανα.

Η μελισσοκομία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αγροτικής ζωής στην Ήπειρο. Πολλές οικογένειες συνεχίζουν την τέχνη από γενιά σε γενιά, ενώ το μέλι και τα παράγωγά του – βασιλικός πολτός, γύρη, πρόπολη – γίνονται αναπόσπαστο μέρος της τοπικής κουζίνας αλλά και του αγροτουρισμού.

Παρά τα σημαντικά φυσικά πλεονεκτήματα, οι μελισσοκόμοι της Ηπείρου αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις. Η εξαίρεση πολλών από προγράμματα επιδότησης στερεί τη δυνατότητα εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και ενίσχυσης της παραγωγής. Η αδυναμία πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία τους- σύμφωνα με τον κ. Ποντίκη- καθιστά ευάλωτους στον ανταγωνισμό.

Ωστόσο και παρά τα εμπόδια, οι προοπτικές παραμένουν θετικές. Η στροφή προς τη βιολογική μελισσοκομία και η πιστοποίηση προϊόντων με σήματα ποιότητας μπορούν να αναδείξουν το ηπειρώτικο μέλι σε «διαβατήριο» για τις διεθνείς αγορές. Η Ήπειρος έχει όλες τις δυνατότητες να γίνει πρότυπο για μια μελισσοκομία συνδυάζοντας παράδοση, αγνότητα και καινοτομία.

