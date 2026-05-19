Mercedes-Benz Vans ERGON Edition: Οι νέες εκδόσεις που μιλάνε με έργα

Το 2026 σηματοδοτεί μία ξεχωριστή επέτειο για τη Mercedes-Benz Vans: 130 χρόνια από τη δημιουργία του πρώτου Van στον κόσμο. Το 1896, ο Carl Benz παρουσίασε ένα όχημα που συνδύαζε το πρωτοποριακό πλαίσιο του “Velocipede” με έναν κυβικού σχήματος χώρο φόρτωσης, δίνοντας μορφή στο πρώτο ελαφρύ επαγγελματικό όχημα μαζικής παραγωγής. Από τότε έως σήμερα, η Mercedes-Benz Vans εξελίσσει διαρκώς τη μετακίνηση και τις επαγγελματικές μεταφορές, έχοντας πάντα στο επίκεντρο τις ανάγκες των επαγγελματιών.

Με αφορμή αυτή τη σημαντική ιστορική στιγμή, η Mercedes-Benz Vans παρουσιάζει στην ελληνική αγορά τις νέες εκδόσεις ERGON για τα Vito Van, eVito Van, Sprinter Van και eSprinter Van. Ειδικά σχεδιασμένες για να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των σύγχρονων επαγγελματιών, οι νέες εκδόσεις συνδυάζουν πλούσιο εξοπλισμό, λειτουργικότητα, άνεση και κορυφαία σχέση αξίας-τιμής, φέρνοντας την εμπειρία Mercedes-Benz ακόμα πιο κοντά σε όσους μέχρι σήμερα θεωρούσαν ότι ένα Van με το αστέρι ήταν μακριά από τις δυνατότητές τους.

Με το κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας «Mercedes-Benz Vans. Νέες εκδόσεις ERGON. Μιλάνε με έργα!», η μάρκα δίνει έμφαση στην ουσία: οχήματα που προσφέρουν πραγματικές λύσεις, υψηλή ποιότητα και εξοπλισμό που κάνει τη διαφορά στην καθημερινή εργασία.

Οι νέες εκδόσεις ERGON βασίζονται στα καταξιωμένα μεσαία και μεγάλα Van της Mercedes-Benz, Vito και Sprinter, και είναι διαθέσιμες τόσο με θερμικούς όσο και με αμιγώς ηλεκτρικούς κινητήρες. Κάθε έκδοση έχει διαμορφωθεί με γνώμονα τις απαιτήσεις του σύγχρονου επαγγελματία, προσθέτοντας στον βασικό εξοπλισμό στοιχεία που επιλέγονται συχνότερα από τους πελάτες και αναβαθμίζουν σημαντικά την καθημερινή χρήση.

Vito Van ERGON Edition

Το νέο Vito Van ERGON Edition σχεδιάστηκε για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης επαγγελματικής καθημερινότητας, συνδυάζοντας την ευελιξία, την αξιοπιστία και την ποιότητα της Mercedes-Benz με έναν ιδιαίτερα πλούσιο εξοπλισμό. Διαθέσιμο στις εκδόσεις Compact, Long και Extra Long, καθώς και με αποδοτικούς κινητήρες 110 CDI και 114 CDI ισχύος έως 136 hp, προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής της ιδανικής διαμόρφωσης για κάθε ανάγκη μεταφοράς.

Βασισμένο στην έκδοση BASE, το Vito Van ERGON Edition ενσωματώνει εξοπλισμό που ενισχύει ουσιαστικά την καθημερινή χρήση και την πρακτικότητα του οχήματος, όπως πακέτο ενσωμάτωσης smartphone, ξύλινο δάπεδο χώρου φόρτωσης, ρεζερβουάρ 70 λίτρων, διπλό κάθισμα συνοδηγού και πρόσβαση στα Ψηφιακά Πρόσθετα της μάρκας. Το αποτέλεσμα είναι ένα ολοκληρωμένο επαγγελματικό εργαλείο που προσφέρει αυξημένη λειτουργικότητα, άνεση και κορυφαία σχέση αξίας για τα δεδομένα της κατηγορίας.

eVito Van ERGON Edition

Το νέο eVito Van ERGON Edition φέρνει την ηλεκτροκίνηση ακόμα πιο κοντά στις καθημερινές ανάγκες των επαγγελματιών, συνδυάζοντας μηδενικούς ρύπους, υψηλή λειτουργικότητα και τον προηγμένο χαρακτήρα της Mercedes-Benz Vans. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Long και Extra Long, με επιλογές ηλεκτροκινητήρων έως 204 hp και ωφέλιμη μπαταρία έως 90 kWh, προσφέρει την ιδανική λύση για αστικές και περιαστικές μεταφορές με αυξημένη αποδοτικότητα και αξιοπιστία.

Η γκάμα περιλαμβάνει τις εκδόσεις eVito 112, eVito 119 και eVito 129, με δυνατότητες φόρτισης AC 11kW και DC έως 80kW, ανάλογα με την έκδοση, εξασφαλίζοντας ευελιξία και ταχύτητα στην καθημερινή χρήση. Παράλληλα, ο εξοπλισμός ERGON Edition ενισχύει τον Premium και τεχνολογικό χαρακτήρα του μοντέλου με στοιχεία όπως πλοήγηση μέσω σκληρού δίσκου, Live Traffic Information, Traffic Sign Assist, άνετα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού με οσφυϊκή υποστήριξη, καθώς και πρόσβαση στα Ψηφιακά Πρόσθετα της μάρκας. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύγχρονο ηλεκτρικό Van που προσφέρει υψηλό επίπεδο άνεσης, συνδεσιμότητας και πρακτικότητας σε κάθε επαγγελματική διαδρομή.

Sprinter Van ERGON Edition

Το νέο Sprinter Van ERGON Edition εξελίσσει ακόμη περισσότερο τον επαγγελματικό χαρακτήρα του κορυφαίου μεγάλου Van της Mercedes-Benz, προσφέροντας αυξημένες δυνατότητες μεταφοράς, κορυφαία εργονομία και πλούσιο εξοπλισμό που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις κάθε σύγχρονης επιχείρησης. Διατίθεται σε εκδόσεις Standard, Long και Extra Long, ενώ η γκάμα περιλαμβάνει τις εκδόσεις 311 CDI και 315 CDI με αποδοτικούς κινητήρες diesel ισχύος έως 150 hp, σχεδιασμένους για αξιοπιστία, αντοχή και χαμηλό λειτουργικό κόστος ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες εργασίας.

Βασισμένο στην έκδοση BASE, το Sprinter Van ERGON Edition ενσωματώνει εξοπλισμό που αναβαθμίζει ουσιαστικά την καθημερινή χρήση και τη διαχείριση φορτίου, όπως πακέτο χώρου φόρτωσης, LED φωτισμό, ράγες στερέωσης στα πλαϊνά τοιχώματα, πίσω πόρτες ανοίγματος 270 μοιρών, χειρολαβές επιβίβασης και ρυθμιζόμενο τιμόνι. Σε συνδυασμό με τα Ψηφιακά Πρόσθετα της Mercedes-Benz, το αποτέλεσμα είναι μία ολοκληρωμένη επαγγελματική λύση που προσφέρει αυξημένη λειτουργικότητα, άνεση και αποδοτικότητα στην καθημερινή εργασία.

eSprinter Van ERGON Edition

Το νέο eSprinter Van ERGON Edition επαναπροσδιορίζει τις δυνατότητες της ηλεκτροκίνησης στην κατηγορία των μεγάλων Van, συνδυάζοντας κορυφαία πρακτικότητα, προηγμένη τεχνολογία και υψηλή αποδοτικότητα για κάθε επαγγελματική εφαρμογή. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Standard και Long, με επιλογές ηλεκτροκινητήρων έως 204 hp και ωφέλιμη μπαταρία έως 113 kWh, προσφέρει αυξημένη αυτονομία και τη δυνατότητα κάλυψης ενός ευρέος φάσματος μεταφορικών αναγκών.

Η γκάμα περιλαμβάνει τις εκδόσεις eSprinter 314, eSprinter 320, eSprinter 414 και eSprinter 420, ενώ ο εξοπλισμός ERGON Edition ενισχύει ακόμη περισσότερο τον σύγχρονο χαρακτήρα του μοντέλου με προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, Πλοήγηση μέσω σκληρού δίσκου, Live Traffic Information, Traffic Sign Assist, πακέτο χώρου φόρτωσης και πρόσβαση στα Ψηφιακά Πρόσθετα της μάρκας.

Παράλληλα, στοιχεία όπως ο LED φωτισμός στον χώρο φόρτωσης, οι ράγες στερέωσης και οι πίσω πόρτες 270 μοιρών ενισχύουν την εργονομία και την καθημερινή λειτουργικότητα του οχήματος. Οι εκδόσεις ERGON του eSprinter συνδυάζουν ιδανικά τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης με την αξιοπιστία, την ποιότητα και την πρακτικότητα που χαρακτηρίζουν διαχρονικά τα μεγάλα Van της Mercedes-Benz Vans.

Οι νέες εκδόσεις ERGON δημιουργήθηκαν με στόχο να προσφέρουν μία πραγματικά ανταγωνιστική πρόταση στην ελληνική αγορά επαγγελματικών οχημάτων. Με εξοπλισμό υψηλής αξίας και ιδιαίτερα ελκυστική τιμολογιακή τοποθέτηση, αποτελούν μία πρόταση που διαφοροποιείται ουσιαστικά απέναντι στον ανταγωνισμό.

Πάνω από όλα, όμως, οι εκδόσεις ERGON εκφράζουν τη φιλοσοφία της Mercedes-Benz Vans να φέρει περισσότερους επαγγελματίες πιο κοντά στο όχημα που πραγματικά επιθυμούν: ένα Mercedes-Benz που δεν αποτελεί πλέον μόνο όνειρο, αλλά μία ρεαλιστική και απολύτως συμφέρουσα επιλογή για την καθημερινή τους δραστηριότητα.

Mercedes-Benz Vans. Νέες εκδόσεις ERGON. Μιλάνε με έργα!

Δείτε ΕΔΩ τον τιμοκατάλογο των μοντέλων

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες πληροφορίες