Μεσσηνία: Κατέρρευσε ο δρόμος Νέδουσα – Αλαγονία, αποκλεισμένοι κάτοικοι για 20 ημέρες (φώτος)

Σοβαρές ζημιές έχει υποστεί το οδικό δίκτυο που συνδέει τη Νέδουσα με την Αλαγονία, στον Νομό Μεσσηνίας, με αποτέλεσμα να παραμένουν αποκλεισμένα σπίτια και επαγγελματικές δραστηριότητες της περιοχής εδώ και σχεδόν 20 ημέρες.

Σύμφωνα με φωτογραφίες και μαρτυρίες που έστειλαν στο ypaithros.gr κάτοικοι και αναγνώστες, η κατάσταση στον δρόμο που ενώνει τη Νέδουσα με την Αλαγονία είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Σε αρκετά σημεία καταγράφονται εκτεταμένες καταρρεύσεις του οδοστρώματος, καθιζήσεις και επικίνδυνες ρηγματώσεις, που καθιστούν τη διέλευση οχημάτων αδύνατη. Η κατάρρευση του δρόμου σημειώθηκε μετά τις έντονες βροχοπτώσεις των αρχών Φεβρουαρίου. Παρά το γεγονός ότι έχει περάσει χρονικό διάστημα περίπου 20 ημερών από το συμβάν, μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει καμία ουσιαστική παρέμβαση για την αποκατάσταση της βατότητας. Αποτέλεσμα της κατάστασης είναι να έχουν αποκλειστεί κατοικίες, με τους ενοίκους να αδυνατούν να μετακινηθούν με ασφάλεια, ενώ πλήρως αποκομμένη παραμένει και η τοπική ταβέρνα «Χειλανθη», η οποία δεν έχει πλέον καμία πρόσβαση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη λειτουργία της και το εισόδημα των ιδιοκτητών. Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι έχει ήδη ενημερωθεί το Δημαρχείο Καλαμάτας για την κατάσταση, ενώ πραγματοποιήθηκε και συνάντηση εκπροσώπων των χωριών στο δημαρχείο, προκειμένου να τεθεί το ζήτημα και να αναζητηθούν λύσεις. Ωστόσο, όπως καταγγέλλουν, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση, με τους υπεύθυνους –όπως υποστηρίζουν– να αγνοούν πλήρως τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Η αγανάκτηση στην τοπική κοινωνία είναι έντονη, καθώς πρόκειται για έναν δρόμο ζωτικής σημασίας που εξυπηρετεί την καθημερινότητα των κατοίκων, τη σύνδεση των ορεινών κοινοτήτων, αλλά και την τοπική οικονομική δραστηριότητα. Οι ίδιοι ζητούν άμεση αυτοψία από τις αρμόδιες υπηρεσίες και ταχεία δρομολόγηση έργων αποκατάστασης, πριν η κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω ή τεθεί ζήτημα ασφάλειας για όσους επιχειρήσουν να προσεγγίσουν την περιοχή.