Παράταση έως 31 Μαρτίου 2026 για τη μετάκληση εργατών γης

Σε παροχή παράτασης στη διαδικασία μετάκλησης εργατών γης έως τις 31 Μαρτίου 2026 προχωρά η κυβέρνηση, με στόχο αφενός να περιοριστούν οι σοβαρές ελλείψεις εργατικών χεριών που παρατηρούνται σε πολλές περιοχές της χώρας, αφετέρου να μην υπάρξουν προβλήματα στη φετινή ελαιοκομική περίοδο και να διασφαλιστεί η ομαλή εξέλιξη της συγκομιδής, ικανοποιώντας με τον τρόπο αυτό σχετικό αίτημα που είχε απευθύνει ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 111, παράγραφος 2 του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας που εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων της παρ. 1 του άρθρου δέκατου έκτου του ν. 4783/2021 (Α’ 38), περί διαδικασίας προσωρινής απασχόλησης πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Μαρτίου 2026. Η ρύθμιση αυτή καλύπτει χιλιάδες παραγωγούς σε όλη τη χώρα και αποτελεί άμεση και ουσιαστική ανταπόκριση σε ένα ζήτημα που είχε αναδειχθεί έντονα τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η προηγούμενη προθεσμία είχε λήξει στις 30 Σεπτεμβρίου χωρίς να δοθεί παράταση.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της δημόσιας παρέμβασης που είχε πραγματοποιήσει ο Περικλής Μαντάς στις 8 Οκτωβρίου, όταν είχε επισημάνει τον κίνδυνο να μείνουν αβοήθητοι οι αγρότες και οι ελαιοπαραγωγοί της Μεσσηνίας λόγω της έλλειψης εργατικών χεριών. Ο βουλευτής είχε επικοινωνήσει άμεσα με τον υπουργό Μετανάστευσης & Ασύλου Θάνο Πλεύρη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, ζητώντας να υπάρξει η απαραίτητη κυβερνητική παρέμβαση ώστε να δοθεί η αναγκαία παράταση στη διαδικασία.

Η νέα προθεσμία παρέχει στους παραγωγούς επαρκή χρόνο ώστε να εξασφαλίσουν το αναγκαίο εργατικό δυναμικό και να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις εργασίες τους. Το σημείο αυτό είναι άλλωστε ιδιαίτερα σημαντικό για τη Μεσσηνία, όπου η ελαιοκομική δραστηριότητα αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας με πάρα πολλές τοπικές επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται γύρω από την ελιά και το λάδι, αλλά και κρίσιμη πηγή εισοδήματος για χιλιάδες μεσσηνιακές οικογένειες.