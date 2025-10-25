Συνάντηση για τις συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών εργατών γης σε Αχαΐα και Ηλεία

Ζητήματα που αφορούν τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των μεταναστών εργατών γης στη Δυτική Αχαΐα και τη Βόρεια Ηλεία βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου Πάτρας και του Σωματείου Ποτών – Τροφίμων Δυτικής Αχαΐας – Βόρειας Ηλείας, οι οποίοι κατέθεσαν υπόμνημα προς τον γενικό γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μάνο Λογοθέτη.

Το υπόμνημα εστίαζε στις συνθήκες διαβίωσης και απασχόλησης των εργατών γης, ζητώντας από την πολιτεία να αναλάβει άμεσες πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της κατάστασης και την προστασία των δικαιωμάτων τους. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τέθηκαν συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με τις ενέργειες που προτίθεται να υλοποιήσει το υπουργείο, σε συνεργασία με άλλα συναρμόδια υπουργεία, προκειμένου να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης, υγιεινής και ασφάλειας για τους εργάτες γης.

Ο κ. Λογοθέτης δεσμεύθηκε να απαντήσει εγγράφως, αφού προηγουμένως υπάρξει συνεννόηση με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς. Σε κοινή ανακοίνωσή τους, το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και το Σωματείο Ποτών – Τροφίμων τονίζουν ότι θα συνεχίσουν τις παρεμβάσεις και τον διάλογο με τα αρμόδια υπουργεία, «μέχρι να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα των μεταναστών εργατών γης».