Φθιώτιδα: Ημερίδα ενημέρωσης για τους ελαιοτριβείς και τους ελαιοπαραγωγούς στη Λαμία

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Λαμία η ημερίδα ενημέρωσης για ελαιοτριβείς και ελαιοπαραγωγούς, που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ελαιοτριβέων (ΠΑΣΕΛ) σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Φθιώτιδας και τη Λέσχη Ελιάς και Ελαιολάδου «ΦΙΛΑΙΟΣ», ενόψει της έναρξης της νέας ελαιοκομικής περιόδου. Η Φθιώτιδα, άλλωστε, αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές περιοχές της χώρας στην παραγωγή ελιάς, με έντονη δραστηριότητα και βαθιά παράδοση στον τομέα.

Την ημερίδα άνοιξε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, Χρυσόστομος Καρέλλης, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της ελαιοκαλλιέργειας για την τοπική οικονομία και τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου. Όπως δήλωσε, το επιμελητήριο θα βρίσκεται διαρκώς δίπλα στους επαγγελματίες του χώρου, στηρίζοντας κάθε δράση ενημέρωσης και επιμόρφωσης. «Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η γνώση και η συνεργασία των εμπλεκομένων. Το ελαιόλαδο είναι προϊόν με υψηλή προστιθέμενη αξία και οφείλουμε να το διαχειριστούμε με επαγγελματισμό», τόνισε ο κ. Καρέλλης.

Ψηφιακές υποχρεώσεις και οργάνωση των ελαιουργείων

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΕΛ, Παναγιώτης Καραγιάννης, στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο των ελαιουργείων στην παραγωγή ποιοτικού ελαιολάδου και στην ανάγκη συσπείρωσης του κλάδου απέναντι στις προκλήσεις της εποχής. Επίσης, αναφέρθηκε εκτενώς στις νέες ψηφιακές υποχρεώσεις που εισάγονται από την ΑΑΔΕ για την καταγραφή και τη διαβίβαση των διακινήσεων αποθεμάτων μέσω της πλατφόρμας myDATA.

«Οι αλλαγές που έρχονται είναι καθοριστικές και απαιτούν σοβαρή προετοιμασία. Η καταγραφή των κινήσεων, ο επανασχεδιασμός των διαδικασιών και η εκπαίδευση του προσωπικού δεν είναι πλέον επιλογές, αλλά υποχρεώσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ποιότητα, ιχνηλασιμότητα και διεθνής ανταγωνισμός

Στην ομιλία του προς τους ελαιοτριβείς, ο αντιπρόεδρος της «ΦΙΛΑΙΟΣ» και καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), Γιώργος Ζακυνθινός, ανέδειξε τις μεγάλες προκλήσεις και ευκαιρίες που αντιμετωπίζει σήμερα το ελληνικό ελαιόλαδο. Τόνισε ότι ο ρόλος του ελαιοτριβείου δεν περιορίζεται απλώς στη μεταποίηση του καρπού, αλλά καθορίζει την ποιότητα, την ταυτότητα και την αξιοπιστία του προϊόντος. Πρόσθεσε, δε, ότι αναδεικνύονται δύο βασικές κατευθύνσεις: Η ποιότητα και η ιχνηλασιμότητα, καθώς και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

«Η Ελλάδα», ανέφερε ο κ. Ζακυνθινός, «κατέχει ένα μοναδικό πλεονέκτημα, αφού το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής είναι εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο. Ωστόσο, μεγάλο ποσοστό εξάγεται χύμα, με αποτέλεσμα να χάνεται η υπεραξία. Η ποιότητα απαιτεί άμεση έκθλιψη του καρπού, σωστή θερμοκρασία μάλαξης και καθαρό εξοπλισμό».

Και συνέχισε: «Παράλληλα, η ιχνηλασιμότητα λειτουργεί ως “διαβατήριο” του προϊόντος: Μέσω QR code και blockchain, ο καταναλωτής μπορεί να γνωρίζει την προέλευση, το ελαιοτριβείο, τις αναλύσεις και τον παραγωγό. Αυτή η διαφάνεια ενισχύει την εμπιστοσύνη και αυξάνει την τιμή πώλησης, μετατρέποντας το λάδι από προϊόν χύμα σε προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας».

Σε περιβαλλοντικό επίπεδο, ο ίδιος υποστήριξε ότι «τα απόβλητα του ελαιοτριβείου δεν αποτελούν, πλέον, βάρος, αλλά πηγή νέων πόρων: Πολυφαινόλες, βιοαέριο, λιπάσματα, βιοπλαστικά και συμπληρώματα. Παράλληλα, πρακτικές όπως τα φωτοβολταϊκά, η αξιοποίηση πυρηνόξυλου και η ανακύκλωση νερού μειώνουν κόστος και εκπομπές. Έτσι, το περιβάλλον μετατρέπεται σε στοιχείο branding, καθώς οι καταναλωτές στρέφονται σε προϊόντα με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα».

Η ομιλία του κ. Ζακυνθινού ολοκληρώθηκε με τον ίδιο να απευθύνει κάλεσμα σε παραγωγούς και συνεταιρισμούς να επενδύσουν σε ποιότητα, διαφάνεια και βιωσιμότητα, ώστε το ελληνικό ελαιόλαδο να αναδειχθεί διεθνώς ως σύμβολο αυθεντικότητας και καινοτομίας.

Παθογένειες της αγοράς και ανάγκη εξυγίανσης

Ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου (ΕΔΟΕ), Μανώλης Γιαννούλης, ο οποίος χαιρέτισε διαδικτυακά, αναφέρθηκε στα χρόνια προβλήματα της αγοράς ελαιολάδου, όπως η παράνομη διακίνηση χύμα ελαιολάδου, οι εξαγωγές χωρίς προστιθέμενη αξία και η μη εφαρμογή της νομοθεσίας για τη συσκευασία στην εστίαση. «Χρειάζεται συλλογική προσπάθεια, εφαρμογή των νόμων και αλλαγή νοοτροπίας, για να μπορέσουμε να χτίσουμε μία ισχυρή, επώνυμη ταυτότητα για το ελληνικό ελαιόλαδο», σημείωσε.

Ο ελαιοτουρισμός δίνει νέα πνοή στην τοπική επιχειρηματικότητα

Ο Παναγιώτης Μάμαλης, προϊστάμενος της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Στερεάς Ελλάδας, παρουσίασε τη διαδικασία χορήγησης του Σήματος Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου από το υπουργείο Τουρισμού. Το νέο αυτό εργαλείο δίνει τη δυνατότητα σε ελαιοτριβεία να ενταχθούν στον αγροτουρισμό και να προσφέρουν εμπειρίες στους επισκέπτες, αυξάνοντας την αναγνωρισιμότητα και τις επιτόπιες πωλήσεις των προϊόντων τους. «Μπορούμε να συνδέσουμε την παράδοση με τον τουρισμό, δίνοντας προστιθέμενη αξία στις αγροτικές επιχειρήσεις όλο τον χρόνο», ανέφερε.

Τέσσερις πυλώνες για την εθνική στρατηγική

Από την πλευρά του, ο εντεταλμένος σύμβουλος της ΕΔΟΕ, Γιώργος Οικονόμου, παρουσίασε το όραμα για μια εθνική στρατηγική, που θα στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες:

Μείωση του κόστους παραγωγής. Εξυγίανση της εσωτερικής αγοράς. Προώθηση εξαγωγών επώνυμου ελαιολάδου. Ανάδειξη της ποιότητας.

«Τα ελαιουργεία και οι επαγγελματικοί τους φορείς, όπως ο ΠΑΣΕΛ, μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτες στην υλοποίηση αυτής της στρατηγικής», τόνισε. Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις και ανοιχτή συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας οι παρευρισκόμενοι επαγγελματίες, παραγωγοί και επιχειρηματίες είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν απόψεις, να θέσουν ερωτήματα και να συμμετάσχουν ενεργά στον διάλογο για το μέλλον του κλάδου.

Τέλος, να σημειωθεί ότι χορηγοί της ημερίδας ήταν οι εταιρείες Kappa Develpoment Ltd, UPL Corporation Ltd, AlfaLaval AEBE, EVOTROPIA Ecological Finance Architectures, Prototech και MIC Consulting ΑΕ.