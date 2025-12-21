Μεσσηνία: Ξεπερασμένο το θεσμικό πλαίσιο για τη δακοκτονία, λένε οι γεωπόνοι

Μια δήλωση του αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, Στάθη Αναστασόπουλου, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ γλοιοσπορίου και δάκου, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τον Σύλλογο Γεωπόνων Μεσσηνίας. Ο σύλλογος πέρασε στην αντεπίθεση, ενημερώνοντας με σχετική ανακοίνωση ότι είναι λανθασμένο οι παραγωγοί να πιστεύουν κάτι τέτοιο.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του συλλόγου, Απόστολος Ζωντανός, επεσήμανε ότι «υπάρχουν παλαιότερες μελέτες που δείχνουν ενδείξεις για τη σχέση γλοιοσπορίου και δάκου». Ως παραδείγματα ανέφερε τη μελέτη που παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο για τη Σύγχρονη Δακοπροστασία τον Μάρτιο του 2023 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2023 στον περιοδικό Τύπο, η οποία καταλήγει στα συμπεράσματα: «Σύμφωνα με τα παραπάνω, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις που υποστηρίζουν την υπόθεση ότι ο δάκος μπορεί να συμβάλει στη μετάδοση του παθογόνου του γλοιοσπορίου στον ελαιόκαρπο». Υπεύθυνοι της μελέτης ήταν οι καθηγητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Επαμεινώνδας Παπλωματάς, Διονύσιος Περδίκης και Σωτήρης Τζάμος.

Ο κ. Ζωντανός τόνισε: «Αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα είναι να μελετηθεί σε επίπεδο αγρού και, εφόσον αποδειχθεί η άμεση σχέση, να προχωρήσουμε σε μια πολύ διαφορετική αντιμετώπιση του δάκου. Η ζημιά θα είναι πολλαπλάσια, αν δεν υπάρξει νέα προσέγγιση. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο δάκος προηγείται και ακολουθεί το γλοιοσπόριο».

Νομοθεσία από το… 1953

Επιπλέον, ο πρόεδρος του συλλόγου επισήμανε ότι «πρέπει να γίνεται έλεγχος για την παρουσία του δάκου από νωρίς και μετά να αξιολογούμε το γλοιοσπόριο. Σε ένα συνέδριο που πραγματοποιήθηκε το 2023 κατατέθηκαν 35 προτάσεις για τη σύγχρονη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του δάκου. Πόσες από αυτές έχουν υλοποιηθεί; Αρκεί να πω ότι το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η δακοκτονία χρονολογείται από το 1953! Με αυτήν τη νομοθεσία γίνεται δακοκτονία».

Κλείνοντας, ο κ. Ζωντανός δήλωσε: «Φέτος, δεν θα ξεπεράσουμε τους 40.000 τόνους ελαιολάδου, το οποίο, φυσικά, δεν θα είναι έξτρα παρθένο. Αν είχαν γίνει επενδύσεις στη δακοκτονία, τα οφέλη θα ήταν πολλαπλάσια. Οι οξύτητες είναι αυτήν τη στιγμή ιδιαίτερα υψηλές. Η πολιτεία οφείλει να εφαρμόσει σωστή δακοκτονία και οι παραγωγοί να αντιμετωπίσουν το γλοιοσπόριο».