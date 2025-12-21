Θεσσαλονίκη: Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου καλλιεργούν γνώση και… εποχικά λαχανικά

Eνα σχολείο-πρότυπο, που κυριολεκτικά καλλιεργεί αξίες στους μικρούς μαθητές, συνιστά το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης. Στο σχολείο αυτό, η εκπαίδευση αποκτά μια νέα διάσταση: Η φύση μπαίνει στην τάξη και τα παιδιά γίνονται μικροί καλλιεργητές.

Τα παιδιά όλων των τάξεων κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην επιχειρηματικότητα και την κυκλική οικονομία, καλλιεργώντας εποχικά λαχανικά σε ένα θερμοκήπιο περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο φτιάχτηκε από μαθητές της ΣΤ’ τάξης και τους γονείς τους. Ο σχολικός λαχανόκηπος, μαζί με τον ανθόκηπο, τον βοτανόκηπο και το θερμοκήπιο, δεν είναι απλώς μια πρακτική δραστηριότητα, αλλά ένα εργαστήρι αξιών, που διδάσκει υπευθυνότητα, συνεργασία και σεβασμό στο περιβάλλον.

«Εδώ και λίγο καιρό, έχουμε δύο κάδους κομποστοποίησης για να φτιάχνουμε τη δική μας κοπριά και όλο το βρόχινο νερό μαζεύεται σε τέσσερις δεξαμενές, όπου ποτίζουμε με αυτό τα λαχανικά, συμβάλλοντας έτσι στην κυκλική οικονομία. Άρα, έχουμε φτιάξει ένα πλήρες σύστημα κυκλικής οικονομίας, που εκμεταλλεύεται το βρόχινο νερό, κοπριά δικιά μας και λαχανικά δικά μας, τα οποία καταλήγουν σε μια υπαίθρια λαϊκή αγορά εντός του σχολικού χώρου», αναφέρει ο δάσκαλος της Ε’ τάξης, Χρήστος Τάντης.

Έτσι, η φετινή παραγωγή έδωσε στους μαθητές την ευκαιρία να ζήσουν κάτι μοναδικό: Την πρώτη τους λαϊκή αγορά, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, στις 12:30 το μεσημέρι, στο προαύλιο του σχολείου τους. Με βιολογικά προϊόντα και παρασκευάσματα που οι ίδιοι δημιούργησαν, τουρσιά, μαρμελάδες, φρέσκα λαχανικά, οι μικροί μαθητές που συνθέτουν την ομάδα του λαχανόκηπου έμαθαν πώς η γη μπορεί να στηρίξει την κοινωνία και πώς η εργασία τους αποκτά αξία όταν μοιράζεται με τους άλλους.

Μια διαφορετική τάξη

Δεν είναι μόνο η γη που μεταμορφώνει τους μικρούς μαθητές. Οι αίθουσες του σχολείου έχουν μετατραπεί σε χώρους δημιουργικότητας. Η γλώσσα και τα μαθηματικά «ζωντανεύουν» στους τοίχους, οι διάδρομοι γίνονται χώροι παιχνιδιού και μάθησης και οι μαθητές συμμετέχουν με μαξιλαράκια σε δραστηριότητες που κάνουν τη γνώση πιο ελκυστική.

«Επενδύουμε πάρα πολλά στην Α’ και στη Β’ τάξη. Θέλουμε η μάθηση να είναι διασκεδαστική και ελκυστική. Γι’ αυτόν τον λόγο, φροντίσαμε τη γλώσσα, τα μαθηματικά, τη μελέτη του περιβάλλοντος, εκτός από τα βιβλία, να τη βγάλουμε και στον τοίχο, σε όλη την τάξη. Φτιάξαμε, σχεδιάσαμε τα βασικά της γλώσσας και των μαθηματικών στους τοίχους, με αποτέλεσμα οι μαθητές να βγαίνουν στον διάδρομο και να κάνουν μάθημα γλώσσας διασκεδαστικά να το χαίρονται και χωρίς να νιώθουν την πίεση μιας καρέκλας και ενός στενού μαθησιακού περιβάλλοντος. Η παιδαγωγική του χώρου αυτόν τον σκοπό έχει. Να αξιοποιήσουμε ελκυστικά τον χώρο, έτσι ώστε η μάθηση να γίνει πιο δημιουργική και περισσότερο ευχάριστη», σημειώνει η διευθύντρια του Σχολείου, Αλεξάνδρα Παναγιωτίδου.

Την ίδια ώρα, η αίθουσα πληροφορικής, εξοπλισμένη με σύγχρονους υπολογιστές, δίνει στα παιδιά τα εφόδια να γνωρίσουν τον ψηφιακό κόσμο, ενώ παράλληλα διδάσκονται για το νερό και τους πλανήτες. Επιπλέον, στο σχολείο λειτουργεί «κουτί διαμεσολάβησης» και ένας… τροχός αυτορρύθμισης, ώστε οι μαθητές να λύνουν τις διαφορές τους με διάλογο, καλλιεργώντας την ειρηνική συνύπαρξη.