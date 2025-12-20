Οινοτουρισμός στην Πελοπόννησο: Ανοδικές τάσεις και ευκαιρίες για μικρά οινοποιεία

Ανοδική είναι η πορεία του οινοτουρισμού στην Πελοπόννησο και όλα δείχνουν ότι όσοι επενδύουν σε αυτήν τη δραστηριότητα θα έχουν ένα σημαντικό συμπληρωματικό εισόδημα. Τα επίσημα στοιχεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου επιβεβαιώνουν μια εντυπωσιακή ανοδική τάση.

«Το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά 21,3%, οι αφίξεις επισκεπτών κατά 27,8% και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά 43% σε σχέση με το 2024. Παράλληλα, ο Διεθνής Αερολιμένας Καλαμάτας σημείωσε αύξηση 9,8% στις διεθνείς αφίξεις (Ιανουάριος-Οκτώβριος 2025), ενισχύοντας την προσβασιμότητα της περιοχής από βασικές αγορές, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία», περιγράφει η Μπέτυ Βερβαινιώτη, χημικός-οινολόγος στο Οινοποιείο Βερβαινιώτη.

Όπως εξηγεί η ίδια, «στην Πελοπόννησο, η περίοδος Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου αποτελεί την κύρια εποχή για τον οινοτουρισμό, συμπίπτοντας με τη συγκομιδή του σταφυλιού».

Κυριότερες περιοχές οινοτουριστικού ενδιαφέροντος

Σύμφωνα με την κ. Βερβαινιώτη, ο οινοτουρισμός συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένες περιοχές της Πελοποννήσου:

Νεμέα: ~50% των οινοτουριστών της Πελοποννήσου (μεγαλύτερη ζήτηση)

Μαντινεία (Αρκαδία): ~20% (δεύτερη δημοφιλέστερη)

Πάτρα/Αχαΐα: ~15%

Μονεμβασιά/Λακωνία: ~10%

Άλλες περιοχές: ~5%

Οφέλη και εμπόδια για μικρές επιχειρήσεις

Όπως προσθέτει η ίδια, ενδεικτικό στοιχείο για την προοπτική που υπάρχει είναι ότι, όπως έχει αποδειχθεί, ο οινοτουρισμός είναι μια πολύτιμη ευκαιρία για ένα μικρό οινοποιείο, ώστε να εξασφαλίσει:

Άμεσες πωλήσεις, με αποφυγή ενδιάμεσων και μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους.

Πρόσθετα έσοδα, με εισπράξεις από γευσιγνωσίες, τοπικά προϊόντα και εκδηλώσεις.

Παράλληλα, η κα Βερβαινιώτη επισημαίνει ότι «σήμερα, ο οινοτουρισμός αποτελεί περίπου το 25% των εσόδων των μικρών οινοποιείων, ωστόσο τα εμπόδια παραμένουν και είναι αρκετά για τη δημιουργία επισκέψιμων χώρων». Ενδεικτικά, η χημικός-οινολόγος του Οινοποιείου Βερβαινιώτη αναφέρει τα ακόλουθα ζητήματα:

Κόστος υποδομών: Κατασκευή χώρων, άδειες, συντήρηση.

Έλλειψη κεφαλαίου: Τα μικρά οινοποιεία δεν έχουν τα χρήματα για επενδύσεις.

Γεωγραφικοί περιορισμοί: Δύσβατες τοποθεσίες, περιορισμένος χώρος.

Διοικητικές διαδικασίες: Άδειες, κανονισμοί υγιεινής και ασφάλειας.

Προτεραιότητες: Κάποια οινοποιεία προτιμούν να εστιάσουν στην παραγωγή.

Ρίσκο: Αβεβαιότητα για επιστροφή της επένδυσης.

«Δρόμοι του Κρασιού»

Η κα Βερβαινιώτη δεν παραλείπει να αναφερθεί και στους «Δρόμους του Κρασιού» – τις οργανωμένες οινικές διαδρομές που συνδέουν οινοποιεία, αμπελώνες, παραδοσιακά χωριά, εστιατόρια και χώρους πολιτισμού, προσφέροντας στους επισκέπτες μια αυθεντική εμπειρία γεύσης, παράδοσης και τοπικής κουλτούρας.

Τους χαρακτηρίζει ως «μια στρατηγική συνεργασία και σημαντική πρωτοβουλία για τον οινοτουρισμό. Πρόκειται για συντονισμένες διαδρομές, που συνδέουν πολλαπλά οινοποιεία σε μια περιοχή. Η Μαντινεία έχει δυνατότητα να γίνει ένας δημοφιλής Δρόμος του Κρασιού, ιδιαίτερα με τη συγχρονική αύξηση του τουρισμού στην Πελοπόννησο».

Ενθαρρυντικά δεδομένα

Tα τελευταία δεδομένα της Περιφέρειας Πελοποννήσου δείχνουν ότι ο τουρισμός ανθεί. Για μικρά οινοποιεία, όπως αυτά της Μαντινείας, ο οινοτουρισμός δεν είναι απλώς μια ευκαιρία – είναι μια στρατηγική ανάγκη για βιωσιμότητα και ανάπτυξη. Στην περίοδο των εορτών, όλοι –ανάμεσα σε αυτούς και το Οινοποιείο Βερβαινιώτη– θα έχουν… ανοιχτές τις πόρτες τους.