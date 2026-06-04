Μεσσηνία: Εισαγγελική παρέμβαση για τις ζημιές των ελαιοπαραγωγών

Είναι από τις σπάνιες φορές που οι αγρότες κινούν νομικές διαδικασίες, προκειμένου να δικαιωθούν για όσα υποστηρίζουν σχετικά με τις ζημιές που υπέστησαν από την «εγκληματική αμέλεια», όπως τη χαρακτηρίζουν, των υπηρεσιών που ήταν υπεύθυνες για τη δακοκτονία.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Χανδρινού, Κώστας Αποστολόπουλος, δηλώνει: «Αποφασίσαμε να κάνουμε μήνυση στην Εισαγγελία Καλαμάτας για τις καταστροφές που έχουμε υποστεί και οι οποίες δημιούργησαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε από τους γεωπόνους, η τεράστια καταστροφή που έγινε οφείλεται στο ότι η δακοκτονία δεν εκτελέστηκε σωστά. Εάν είχαν αντιδράσει στην ώρα τους, θα είχαμε γλιτώσει τις ζημιές. Όμως, παρά τις πιέσεις μας, οι αντιδράσεις τους ήταν καθοριστικά καθυστερημένες. Τους λέγαμε ότι το καράβι πάει στα βράχια και αυτοί προσπαθούσαν να μας καθησυχάσουν».

Προκαταρκτική εξέταση μετά τη μήνυση

Στη συνέχεια, ο Κώστας Αποστολόπουλος αναφέρει: «Μετά την κατάθεση της μήνυσης, ενημερωθήκαμε ότι η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή διέταξε και διεξάγεται προκαταρκτική εξέταση, κατόπιν της από 15-12-2025 μήνυσής μας κατά παντός υπευθύνου ενώπιόν της. Ήδη καταθέτουν οι προτεινόμενοι μάρτυρες και περιμένουμε τις εξελίξεις».

Όπως σημειώνει, οι παραγωγοί παρακολουθούν στενά την πορεία της υπόθεσης, καθώς θεωρούν ότι οι ζημιές που υπέστησαν δεν ήταν αποτέλεσμα ενός αναπόφευκτου φαινομένου, αλλά συνέπεια καθυστερήσεων και λανθασμένων χειρισμών στο κρίσιμο ζήτημα της δακοκτονίας. Για τον λόγο αυτό, επιμένουν ότι πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να μην επαναληφθούν ανάλογα φαινόμενα.

Ζητούμενο να μη χαθεί και η φετινή χρονιά

«Είναι αυτονόητο ότι συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας, ώστε φέτος να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα στη δακοκτονία. Το πρόβλημα που βλέπουμε είναι ότι η αρμόδια υπηρεσία δεν έχει κάνει ακόμη καμία κίνηση. Πρέπει να πω ότι η οικονομική ζημιά ήταν τεράστια, αφού ανέβηκαν οι οξύτητες. Το πιο πιθανό είναι να ζητήσουμε νομικά και οικονομικές αποζημιώσεις», καταλήγει ο κ. Αποστολόπουλος.

Η υπόθεση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τους ελαιοπαραγωγούς της περιοχής, καθώς οι επιπτώσεις από την κακή εκτέλεση ή την καθυστέρηση των παρεμβάσεων στη δακοκτονία δεν περιορίζονται μόνο στη μείωση της παραγωγής. Επηρεάζουν άμεσα και την ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου, τις τιμές διάθεσης, το εισόδημα των παραγωγών και, συνολικά, τη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στη Μεσσηνία.