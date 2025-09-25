Μέτρα για την εξάλειψη των αγριόχοιρων ζητά από τον Τσιάρα ο Μητροπολίτης Σάμου

Mε νέα επιστολή του στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα, ο Μητροπολιτης Σάμου κ.κ. Ευσέβιος επανέρχεται στο οξυμένο πρόβλημα που προκύπτει από τον υπερπληθυσμό των αγριόχοιρων στο νησί.

Ζητά να ληφθούν άμεσα μέτρα για τον έλεγχο του πληθυσμού, την εξάλειψη των αγριόχοιρων και την προστασία των καλλιεργειών και των αγροτικών υποδομών. «Η Ιερά Μητρόπολις μας συντάσσεται με τα ψηφίσματα και τις διαμαρτυρίες των τοπικών φορέων και οργανώσεων, σχετικά με το περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόβλημα που προκαλεί ο ανεξέλεγκτος υπερπληθυσμός των αγριόχοιρων» ανέφερε ο κ. Ευσέβιος εκφράζοντας την ελπίδα ότι η Πολιτεία θα σταθεί αρωγός στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.

Από την πλευρά του ο Βουλευτής Σάμου αναφερόμενος στις προσπάθειες που καταβάλλονται για την επίλυση του προβλήματος , υπενθύμισε την επίσκεψη του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στην Σάμο και τις επαφές του Γενικού Γραμματέα με τον Πανσαμιακό Αγροτικό Σύλλογο αλλά και την υποβολή του αιτήματος να συμπεριληφθούν στον κανονισμό του ΕΛΓΑ οι αποζημιώσεις των αγροτών της Σάμου των οποίων οι καλλιέργειες έχουν καταστραφεί από την επέλαση των αγριογούρουνων.

Πηγή: ertnews.gr