Μηλιά: Συστάσεις για προστασία της καλλιέργειας από την καρπόκαψα

Μπορεί σήμερα οι πάντες να γνωρίζουν ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας ήταν αυτός που έφερε την πατάτα στην Ελλάδα μετά την επανάσταση του 1821, ωστόσο, ελάχιστοι γνωρίζουν ότι, περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα, ένας οραματιστής γεωπόνος, ο Τάσος Μίχος, χάριζε στον τόπο κάτι εξίσου πολύτιμο: Το ακτινίδιο. Ένα φρούτο που ήρθε σιωπηλά, μέσα από ένα γαλλικό […]

27/08/2025 5' διάβασμα