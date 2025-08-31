Μηλιά: Συστάσεις για προστασία της καλλιέργειας από την καρπόκαψα
Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης παρέχει πληροφορίες και συστάσεις για τους κυριότερους εχθρούς της μηλιάς. Στο πλαίσιο αυτό, το κέντρο καταγράφει τα εξής σχετικά με την πορεία της 3ης πτήσης της καρπόκαψας της μηλιάς (Cydia pomonella L., Lepidoptera: Tortricidae) στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, σε συνέχεια του δελτίου No 49/29 Ιουλίου 2025:
- Συλλήψεις και παρακολούθηση: Σύμφωνα με τα δεδομένα των παγίδων στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές της Ημαθίας, της Πιερίας και της Καστοριάς, η πτήση του εντόμου συνεχίζεται με σχετικά χαμηλό αριθμό συλλήψεων στις περισσότερες περιοχές.
- Συσχέτιση με άλλους εχθρούς: Η επέμβαση για την καρπόκαψα συμβάλλει ταυτόχρονα στην καταπολέμηση των ναρκών (Phyllonorycter blancardella και Phyllonorycter corylifoliella, Lepidoptera: Gracillariidae).
- Τρόπος καταγραφής συλλήψεων: Ο αριθμός των αρσενικών εντόμων προέρχεται από μία αντιπροσωπευτική παγίδα του δικτύου για κάθε περιοχή (η ίδια από την αρχή του έτους), ώστε να αποτυπώνεται όσο το δυνατόν πιο σαφώς η τάση του πληθυσμού. Δεν επιλέγονται παγίδες με εξαιρετικά χαμηλές ή πολύ υψηλές συλλήψεις, ενώ εξαιρούνται και οι παγίδες με μηδενικές ή ελάχιστες συλλήψεις ως μη αντιπροσωπευτικές.
- Καταπολέμηση στη βιολογική και ολοκληρωμένη γεωργία: Στο πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας και της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σκευάσματα φυτοπροστασίας που περιέχουν μακροοργανισμούς. Για την επιλογή του κατάλληλου σκευάσματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ και να ακολουθήσουν τη διαδρομή: Εθνικός κατάλογος σκευασμάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν μακροοργανισμούς ➞ Κατά καλλιέργεια και εχθρό ➞ Καλλιέργεια (Μηλοειδή | Μηλιά | Malus domestica) ➞ Έντομο (Cydia pomonella | Καρπόκαψα).