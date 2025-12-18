Τρακτέρ στους κεντρικούς δρόμους του Ρεθύμνου – Άχυρο, χώμα και φέρετρο έξω από το γραφείο του Γ. Κεφαλογιάννη

Στους δρόμους βγήκαν και πάλι οι αγρότες του Ρεθύμνου με αγροτικά οχήματα και τρακτέρ να κατακλύζουν κεντρικούς δρόμους της πόλης της Κρήτης, ενώ προχώρησαν και σε άδειασμα προϊόντων τους σε κοινόχρηστους χώρους.

Η μηχανοκίνητη πορεία των παραγωγών ακολούθησε μία πορεία από τα κεντρικά σημεία του Ρεθύμνου, με πρώτη στάση την οδό Χορτάτζη, όπου βρίσκεται το πολιτικό γραφείο του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βουλευτή Ρεθύμνης, Γιάννη Κεφαλογιάννη. Εκεί, οι διαμαρτυρόμενοι έριξαν χώμα και άχυρα στο πεζοδρόμιο και την είσοδο της πολυκατοικίας που οδηγεί στο γραφείο, ενώ τοποθέτησαν και ένα φέρετρο μπροστά στην εξωτερική πόρτα. @rethemnosnews.gr

Στη συνέχεια οι παραγωγοί βρέθηκαν στη Λεωφόρο Κουντουριώτη, που συνέχισαν τη μηχανοκίνητη πορεία τους, με επόμενο σταθμό το γραφείο του βουλευτή Μανώλη Χνάρη, όπου πραγματοποίησαν ανάλογη διαμαρτυρία.