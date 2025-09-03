Αναβαθμίζεται περιβαλλοντικά ο πλέον εμβληματικός δημόσιος χώρος της Νάουσας

Η Νάουσα ετοιμάζεται να υποδεχθεί μια σημαντική αναβάθμιση της κεντρικής πλατείας της, χάρη σε χρηματοδότηση ύψους 1,5 εκατ. ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ. Το έργο στοχεύει στη συνολική ανανέωση ενός από τους πιο εμβληματικούς δημόσιους χώρους της πόλης, συνδυάζοντας λειτουργικότητα, αισθητική αναβάθμιση και σεβασμό στο περιβάλλον.

Η δράση, η οποία εντάχθηκε σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, θα συμβάλει στην επανάκτηση του δημόσιου χώρου και την απόδοσή του στους δημότες και επισκέπτες, δημιουργώντας έναν σύγχρονο, ασφαλή και φιλόξενο χώρο οικονομικής, ψυχαγωγικής και τουριστικής δραστηριότητας, λειτουργώντας απολύτως συμπληρωματικά με το έργο του Open Mall.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων, προβλέπονται η αύξηση του κοινόχρηστου χώρου, η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση με νέα δάπεδα, φωτισμό, πράσινο και αστικό εξοπλισμό, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός και η βελτίωση της θερμικής άνεσης, ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι η εξασφάλιση της προσβασιμότητας για όλους.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στη δημιουργία μνημειακού τοπόσημου, που θα αναδεικνύει τη συνύπαρξη Αριστοτέλη και Μεγάλου Αλεξάνδρου, αποτελώντας βασικό στοιχείο της ταυτότητας του τόπου. Με την ολοκλήρωση του έργου, η πόλη θα αποκτήσει έναν δημόσιο χώρο υψηλής αισθητικής, ασφάλειας και λειτουργικότητας, με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, που θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής και θα ενισχύσει την τοπική οικονομία.

Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος της Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, Νίκος Κουτσογιάννης, τόνισε: «Είναι στιγμές που οι ευχάριστες ειδήσεις σε κάνουν να αισθάνεσαι δικαιωμένος για τον κόπο και την προσπάθεια που έχεις καταβάλει. Μία από αυτές τις στιγμές είναι και η σημερινή, με την απόφαση ένταξης του έργου της αναβάθμισης της κεντρικής πλατείας της Νάουσας σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η συγκεκριμένη δράση έρχεται να λειτουργήσει απολύτως συμπληρωματικά με το ήδη εξελισσόμενο έργο του Open Mall και βασικός στόχος είναι να δημιουργήσουμε έναν δημόσιο χώρο, ο οποίος να έχει τα χαρακτηριστικά της άνεσης, της λειτουργικότητας, της προσβασιμότητας και της αισθητικής αναβάθμισης.

Η νέα πλατεία θα έχει επίσης και ένα ειδικό χαρακτηριστικό: Την παρουσίαση, σε κεντρικό σημείο και σε περίοπτη θέση, του συμπλέγματος των δύο σπουδαίων προσωπικοτήτων του αρχαίου ελληνικού κόσμου που ξεκίνησαν από την περιοχή μας, του Αριστοτέλη και του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα των μελετητών, καθώς και τα στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου που από κοινού εργάστηκαν για αυτή την επιτυχία, καθώς και την περιφερειάρχη, Αθηνά Αηδονά, και τον αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας, Κώστα Καλαϊτζίδη, για την αγαστή συνεργασία. Η νέα πλατεία έρχεται και είμαι σίγουρος πως θα τη χαρούμε όλοι πάρα πολύ».