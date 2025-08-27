ΕΣΠΑ: Τοπικά σχέδια δράσης σε δήμους 39 νησιών

Εγκρίθηκε πρόσφατα από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ της πράξης «Εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Δράσης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GR-eco Islands». Η εν λόγω δράση αφορά 39 μικρά νησιά (100 έως 3.500 μόνιμων κατοίκων) των περιφερειών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων.

Ειδικότερα, μέσω της συγκεκριμένης πράξης, οι δήμοι των μικρών νησιών, που θα συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία «GR-eco Islands», θα εκπονήσουν αναλυτικά τα Τοπικά Σχέδια Δράσης τους, στα οποία θα αποτυπώνεται το όραμα, η στρατηγική και το επιχειρησιακό σχέδιο κάθε νησιού για:

Την ενεργειακή μετάβαση.

Τη βιώσιμη διαχείριση πόρων.

Την προστασία του περιβάλλοντος.

Την πράσινη επιχειρηματικότητα και καινοτομία.

Τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού.

Η πράξη, προϋπολογισμού περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021-2027 και υλοποιείται από τη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ), ως δικαιούχο, με συνδικαιούχους 33 δήμους των 39 μικρών νησιών. Σημαντική χρηματοδοτική ενίσχυση αναμένεται στη συνέχεια για την υλοποίηση των έργων, από τα προγράμματα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση», με συμπληρωματική χρηματοδοτική συμβολή από τα τρία Περιφερειακά Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027 Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, που έβαλε την υπογραφή του στη συγκεκριμένη απόφαση, δήλωσε ότι η τελευταία «εντάσσεται στον γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό της κυβέρνησης, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή σε κάθε γωνιά της χώρας. Η αυτονόητη εθνική σημασία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, καθώς απευθύνεται σε μικρά νησιά με έως 3.500 μόνιμους κατοίκους, ταυτίζεται με τη μετάβαση των κρίσιμων αυτών περιοχών προς ένα βιώσιμο, πράσινο και ανθεκτικό μέλλον. Συνδυάζεται, δε, με την αύξηση των επενδύσεων, των θέσεων εργασίας και των εισοδημάτων, και τελικά με την παραμονή και την πρόοδο των κατοίκων τους, ειδικά των νέων, στον τόπο τους, κάνοντας πράξη το κοινό όραμά μας για την Ελλάδα που μας αξίζει».

Από την πλευρά της, η γενική γραμματέας ΕΣΠΑ, Βασιλική Παντελοπούλου, τόνισε: «Με την επίσημη εκκίνηση των Τοπικών Σχεδίων Δράσης, ανοίγουμε έναν νέο δρόμο για τα μικρά νησιά της χώρας, προς ένα μέλλον με ενεργειακή αυτονομία, βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. Το “GR-eco Islands” είναι κάτι παραπάνω από μια αναπτυξιακή πρωτοβουλία – είναι ένα νέο πρότυπο για την Ελλάδα των νησιών του μέλλοντος».

Η πρωτοβουλία

Υπενθυμίζεται ότι το Αναπτυξιακό Στρατηγικό Πλαίσιο για τα ελληνικά νησιά «GR-eco Islands» εντάσσεται στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΚΑ) 2021-2027, όπως θεσπίστηκε στον Κλιματικό Νόμο (ν. 4936/2022).

Η εν λόγω πρωτοβουλία προσβλέπει στην αξιοποίηση της συσσωρευμένης διεθνούς εμπειρίας, ώστε, ακολουθώντας βέλτιστες πρακτικές, να προτάξει ένα ολιστικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νησιά και τη δημιουργία ενός ενάρετου κύκλου αειφόρου ανάπτυξης στον ελληνικό νησιωτικό χώρο.

Πιο συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία «GR-eco Islands» επικεντρώνεται στην ολοκληρωμένη μετάβαση των νησιών της χώρας προς την κλιματική ουδετερότητα, με παράλληλη τόνωση των τοπικών οικονομιών, με προτεραιότητα σε αυτά με τον μικρότερο πληθυσμό και τα πιο απομακρυσμένα ή/και χωρίς ηλεκτρική διασύνδεση με το ηπειρωτικό σύστημα.

Έτσι, η οικονομική τους ανάπτυξη επιχειρείται να διασυνδεθεί άμεσα με την αξιοποίηση της πράσινης ενέργειας, διασφαλίζοντας την ενεργειακή τους αυτάρκεια, με την αειφορική διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων, την κυκλική οικονομία κ.ά. Οι βασικοί τομείς παρέμβασης θα περιλαμβάνουν την ενέργεια, την κυκλική οικονομία, το περιβάλλον, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των νησιών, τη συνδεσιμότητα, καθώς και τον τουρισμό.

Για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας έχει συσταθεί Επιτροπή Καθοδήγησης (Steering Committee), η οποία αποτελείται από τους γενικούς γραμματείς των συναρμόδιων υπουργείων, τον ειδικό γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) και τους αρμόδιους περιφερειάρχες.