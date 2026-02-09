ΣΕΒΕ: Μείωση των εξαγωγών στο 12μηνο του 2025, αλλά σαφή σημάδια ανθεκτικότητας χωρίς τα πετρελαιοειδή

Με ήπια υποχώρηση σε ετήσια βάση, αλλά με σαφείς ενδείξεις ανθεκτικότητας στους παραγωγικούς κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας, ολοκληρώθηκε το 2025 για τις ελληνικές εξαγωγές. Παρά τη μείωση των συνολικών εξαγωγών στο δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου, η εικόνα χωρίς τα πετρελαιοειδή παραμένει θετική, καταγράφοντας αύξηση 2% και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ελληνικής παραγωγικής βάσης. Την ίδια στιγμή, ο Δεκέμβριος του 2025 έκλεισε με οριακή άνοδο των εξαγωγών, σηματοδοτώντας μια σταθεροποιητική τάση στο τέλος του έτους, σε ένα περιβάλλον αυξημένων διεθνών προκλήσεων.

Δήλωση Προέδρου ΣΕΒΕ

«Το 2025 ολοκληρώθηκε σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον, με τις γεωπολιτικές εντάσεις, το υψηλό κόστος χρηματοδότησης και τις διαταραχές στις εμπορικές ροές να συνεχίζουν να επηρεάζουν την εξαγωγική δραστηριότητα. Παρά τη μείωση των συνολικών εξαγωγών σε ετήσια βάση, η εικόνα χωρίς τα πετρελαιοειδή αναδεικνύει την ανθεκτικότητα και τη δυναμική της παραγωγικής βάσης, με αύξηση 2,0% και ισχυρές επιδόσεις σε τρόφιμα, χημικά και βιομηχανικά προϊόντα.

Την ίδια στιγμή, η σημαντική άνοδος των εισαγωγών –ιδίως χωρίς πετρελαιοειδή– υπογραμμίζει αφενός την ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης και αφετέρου την ανάγκη επενδύσεων που θα περιορίσουν τη διαρθρωτική εξάρτηση από το εξωτερικό. Η περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας, η διαφοροποίηση αγορών και η στήριξη των επιχειρήσεων σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας παραμένουν κρίσιμες προϋποθέσεις για μια πιο ισορροπημένη και βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία.»

Ανάλυση Εμπορευματικών Συναλλαγών 2025

Οριακή αύξηση κατέγραψαν οι εξαγωγές τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε στις 06.02.2026, η ΕΛΣΤΑΤ και επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Πίνακα 1, η συνολική αξία των εξαγωγών αγαθών ανήλθε σε €4.109,2 εκατ. τον Δεκέμβριο του 2025, έναντι €4.079,0 εκατ. τον Δεκέμβριο του 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά €30,2 εκατ. ή 0,7%. Αύξηση καταγράφηκε και στις εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε €7.661,7 εκατ. τον Δεκέμβριο του 2025, από €7.548,1 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρουσιάζοντας άνοδο κατά €113,6 εκατ. ή 1,5%. Ως αποτέλεσμα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διευρύνθηκε, διαμορφούμενο σε €-3.552,5 εκατ. τον Δεκέμβριο του 2025, έναντι €-3.469,1 εκατ. τον Δεκέμβριο του 2024, σημειώνοντας επιδείνωση κατά €83,4 εκατ. ή 2,4%.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Δεκέμβριος 2024/2025

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Δεκ 25* Δεκ 24* Διαφορά 25/24 ΕΤ 25/24 Εξαγωγές 4.109,2 4.079,0 30,2 0,7% Εισαγωγές 7.661,7 7.548,1 113,6 1,5% Εμπορικό Ισοζύγιο -3.552,5 -3.469,1 -83,4 2,4%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Όταν εξαιρούνται τα πετρελαιοειδή, παρατηρείται οριακή αύξηση των εξαγωγών και σημαντική άνοδος των εισαγωγών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 2. Οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή ανήλθαν σε €3.066,2 εκατ. τον Δεκέμβριο του 2025, έναντι €3.054,3 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά €11,9 εκατ. ή 0,4%. Παράλληλα, οι εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή διαμορφώθηκαν σε €6.391,9 εκατ. τον Δεκέμβριο του 2025, από €5.877,0 εκατ. τον Δεκέμβριο του 2024, καταγράφοντας αύξηση κατά €514,9 εκατ. ή 8,8%. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς πετρελαιοειδή διευρύνθηκε, διαμορφούμενο σε €-3.325,7 εκατ. τον Δεκέμβριο του 2025, έναντι €-2.822,7 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας επιδείνωση κατά €503,0 εκατ. ή 17,8%.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Δεκέμβριος 2024/2025

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Δεκ 25* Δεκ 24* Διαφορά 25/24 ΕΤ 25/24 Εξαγωγές 3.066,2 3.054,3 11,9 0,4% Εισαγωγές 6.391,9 5.877,0 514,9 8,8% Εμπορικό Ισοζύγιο -3.325,7 -2.822,7 -503,0 17,8%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Σε επίπεδο δωδεκαμήνου, για την περίοδο Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2025, οι εξαγωγές αγαθών ανήλθαν σε €48.600,2 εκατ., καταγράφοντας μείωση κατά €1.402,7 εκατ. ή 2,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όταν είχαν διαμορφωθεί σε €50.002,9 εκατ. Αντίστοιχα, πτωτική πορεία σημειώθηκε και στις εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε €82.115,7 εκατ. την περίοδο Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2025, έναντι €85.601,6 εκατ. το ίδιο διάστημα του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας μείωση κατά €3.485,9 εκατ. ή 4,1%. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου παρουσίασε βελτίωση, καθώς περιορίστηκε σε €-33.515,5 εκατ. από €-35.598,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, με τη διαφορά να ανέρχεται σε €2.083,2 εκατ. ή 5,9%.

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2024/2025

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Δεκ 25* Ιαν- Δεκ 24* Διαφορά 25/24 ΕΤ 25/24 Εξαγωγές 48.600,2 50.002,9 -1.402,7 -2,8% Εισαγωγές 82.115,7 85.601,6 -3.485,9 -4,1% Εμπορικό Ισοζύγιο -33.515,5 -35.598,7 2.083,2 -5,9%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές αγαθών κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2025 ανήλθαν σε €36.915,1 εκατ., καταγράφοντας αύξηση κατά €725,6 εκατ. ή 2,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όταν είχαν διαμορφωθεί σε €36.189,5 εκατ. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή αυξήθηκαν κατά €1.552,0 εκατ. ή 2,4%, φθάνοντας τα €66.484,1 εκατ., έναντι €64.932,1 εκατ. την περίοδο Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2024. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς πετρελαιοειδή παρουσίασε επιδείνωση, καθώς διαμορφώθηκε σε €-29.569,0 εκατ. από €-28.742,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, αυξημένο κατά €826,4 εκατ. ή 2,9%.

Σε κλαδικό επίπεδο (Πίνακας 4), ο κλάδος των τροφίμων κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές, σημειώνοντας άνοδο κατά €775,8 εκατ. ή 9,4%, επιβεβαιώνοντας τη θετική του δυναμική στις διεθνείς αγορές. Αξιοσημείωτη αύξηση παρουσίασε και ο κλάδος των χημικών προϊόντων, με ενίσχυση κατά €164,9 εκατ. ή 2,7%, καθώς και τα διάφορα βιομηχανικά είδη, τα οποία αυξήθηκαν κατά €146,6 εκατ. ή 4,0%. Θετική ήταν επίσης η συμβολή του κλάδου των ποτών–καπνών, ο οποίος ενισχύθηκε κατά €107,2 εκατ. ή 7,7%, ενώ αύξηση κατέγραψαν και τα μη ταξινομημένα προϊόντα, με άνοδο €6,6 εκατ. ή 4,6%. Αντιθέτως, ο κλάδος των πετρελαιοειδών παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση, τόσο σε απόλυτους όσο και σε ποσοστιαίους όρους, σημειώνοντας πτώση κατά €2.222,7 εκατ. ή 14,9%, επηρεάζοντας καθοριστικά τη συνολική πορεία των εξαγωγών. Πτωτικά κινήθηκαν επίσης τα μηχανήματα–οχήματα, με μείωση €175,2 εκατ. ή 3,5%, οι πρώτες ύλες (€-57,3 εκατ., -3,2%), τα βιομηχανικά προϊόντα (€-106,7 εκατ., -1,4%) και τα λίπη–έλαια (€-41,8 εκατ., -3,8%).

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2024/2025

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Δεκ 25* Ιαν-Δεκ 24* Διαφορά 25/24 ΕΤ 25/24 Πετρελαιοειδή 12.689,1 14.911,8 -2.222,7 -14,9% Τρόφιμα 9.040,4 8.264,6 775,8 9,4% Βιομηχανικά 7.522,9 7.629,6 -106,7 -1,4% Χημικά 6.307,7 6.142,8 164,9 2,7% Μηχ/τα-Οχήματα 4.777,5 4.952,7 -175,2 -3,5% Διάφ. Βιομηχανικά 3.842,3 3.695,7 146,6 4,0% Πρώτες Ύλες 1.717,6 1.774,9 -57,3 -3,2% Ποτά-Καπνά 1.497,3 1.390,1 107,2 7,7% Λίπη-Έλαια 1.056,2 1.098,0 -41,8 -3,8% Μη ταξινομημένα 149,2 142,6 6,6 4,6% Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή 35.911,1 35.091,1 820,0 2,3% Σύνολο 48.600,2 50.002,9 -1.402,7 -2,8%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Δεκέμβριος 2024/2025

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Δεκ 25* Δεκ 24* Διαφορά 25/24 ΕΤ 25/24 Πετρελαιοειδή 1.168,1 1.183,9 -15,8 -1,3% Τρόφιμα 826,3 737,2 89,1 12,1% Βιομηχανικά 512,8 584,8 -72,0 -12,3% Χημικά 472,8 447,4 25,4 5,7% Μηχ/τα-Οχήματα 397,9 386,2 11,7 3,0% Διάφ. Βιομηχανικά 374,8 358,7 16,1 4,5% Πρώτες Ύλες 169,6 175,2 -5,6 -3,2% Ποτά-Καπνά 98,2 83,1 15,1 18,2% Λίπη-Έλαια 79,5 101,1 -21,6 -21,4% Μη ταξινομημένα 9,1 21,4 -12,3 -57,5% Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή 2.941,0 2.895,1 45,9 1,6% Σύνολο 4.109,1 4.079,0 30,1 0,7%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2024/2025

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Όσον αφορά τους εξαγωγικούς προορισμούς κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2025, καταγράφηκε οριακή αύξηση στις εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες ανήλθαν σε €27.761,1 εκατ., έναντι €27.522,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας άνοδο κατά 0,9%. Αντίθετα, σημαντική μείωση καταγράφηκε στις εξαγωγές προς τις Τρίτες Χώρες, οι οποίες υποχώρησαν κατά 7,3%, διαμορφούμενες σε €20.839,1 εκατ. από €22.480,5 εκατ. το προηγούμενο έτος. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του συνόλου των εξαγωγών ενισχύθηκε στο 57,1% από 55,0% την περίοδο Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2024, ενώ το μερίδιο των Τρίτων Χωρών περιορίστηκε στο 42,9% από 45,0%. Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψαν αύξηση κατά 3,5%, ανερχόμενες σε €24.377,8 εκατ., έναντι €23.564,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αντιθέτως, οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή προς τις Τρίτες Χώρες σημείωσαν οριακή μείωση κατά 0,7%, διαμορφούμενες σε €12.537,3 εκατ. από €12.625,0 εκατ. το προηγούμενο έτος. Ως εκ τούτου, το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή ενισχύθηκε στο 66,0% από 65,1%, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο των Τρίτων Χωρών διαμορφώθηκε στο 34,0%.

Γράφημα 2. Ποσόστωση εξαγωγών σε χώρες της ΕΕ και Τρίτες Χώρες, Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2024/2025

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ