Ροδόπη: Κατακόκκινοι οι κερασώνες του Ιάσμου – Πάνω από 400 τόνοι η φετινή παραγωγή

Ξεκίνησε η συγκομιδή κερασιών στη Ροδόπη, η οποία χαρακτηρίζεται ως μια από τις πολύ καλές περιοχές, όπου καλλιεργείται το κεράσι στη χώρα μας και μάλιστα πολύ καλής ποιότητας. “Η φετινή παραγωγή αναμένεται να ξεπεράσει τους 400 τόνους με την ποιότητα να βρίσκεται σε καλά επίπεδα παρά τις συνεχείς βροχές.

Μέρος της παραγωγής εξάγεται σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Γερμανία ενώ σε ικανοποιητικές τιμές διατίθεται το κεράσι στην εσωτερική αγορά”. Αυτό ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Κερασοπαραγωγών, Αράπ Σεντάτ προσθέτοντας πως “έχουν κοκκινήσει και κοκκινίζουν όλοι οι κερασώνες, σε Θάμνα, Ρίζωμα, Ασωμάτους, Αγίασμα, θυμίζοντας κήπους από κατακόκκινα …ρουμπίνια!!!”.

Περίπου 100 είναι οι Κερασοπαραγωγοί της περιοχής του Δήμου Ιάσμου, που συμμετέχουν στον συνεταιρισμό, ωστόσο, παρά τον αγώνα τους για το κεράσι, τα πράγματα παραμένουν σχεδόν στάσιμα, καθώς δεν μπαίνουν στην καλλιέργεια νέοι άνθρωποι, μια και δεν υπάρχει η κατάλληλη στήριξη για την περαιτέρω ανάπτυξη και πιο ολιστική προσέγγιση της καλλιέργειας, με την προσθήκη της μεταποίησης και των πρόσθετων δράσεων πολιτισμού. Ακόμα οι κερασοπαραγωγοί περιμένουν να υπάρξει μια πρόβλεψη για τη στήριξη των νέων καλλιεργητών κερασιού με τα σχέδια βελτίωσης, να λειτουργήσει Διαλογητήριο, Συσκευαστήριο.

Επίσης να μπει ο Συνεταιρισμός και στην Φιλοσοφία της Μεταποίησης, με τα προϊόντα που δεν θα μπορούν να πάνε για πώληση, να γίνονται γλυκό και μαρμελάδα, τα οποία γίνονται σε ένα μικρό βαθμό. «Αν και έχουμε συντάξει επιστολές στους αρμοδίους, με όλα αυτά τα αιτήματα, δυστυχώς δεν έχουμε καμμία ανταπόκριση. Ωστόσο εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας, καταθέτοντας την ποιότητα του προϊόντος μας, ως το μεγάλο εισιτήριο για τις αγορές και την παραμονή των καλλιεργητών στη συγκεκριμένη καλλιέργεια», τόνισε καταλήγοντας ο κ. Σεντάτ. Αξίζει να αναφερθεί πως στο πρώτο δεκαήμερο του Ιούνη, θα γίνει και το Φεστιβάλ Κερασιού, με συναυλίες και δράσεις ανάδειξης του προϊόντος, από τον Δήμο Ιάσμου.

