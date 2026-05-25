Ζημιές από χαλάζι σε αμπέλια και δεντροκαλλιέργειες και στον Δήμο Τυρνάβου

Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες του Δήμου Τυρνάβου και ειδικότερα των Δελερίων που είδαν τη σοδειά τους να καταστρέφετε μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας από έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή σήμερα το μεσημέρι.

Η χαλαζόπτωση ξεκίνησε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, μικρής διάρκειας, αλλά εξαιρετικά έντονη με αποτέλεσμα να προκαλέσει σοβαρές ζημιές, σε ροδάκινα, νεκταρίνια, αχλάδια και αμπέλια.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις οι ζημιές είναι μεγάλες σε καλλιέργειες, που είτε ήταν στη διαδικασία της συγκομιδής, είτε είναι σε προχωρημένο στάδιο (αχλάδια).

Ο Αγροτικός Σύλλογος Τυρνάβου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον επόπτη του ΕΛΓΑ Λάρισας, κ. Σαμαρά. Εντός των ημερών κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα προχωρήσει σε αυτοψία στις πληγείσες περιοχές. Να σημειωθεί ότι η σημερινή χαλαζόπτωση έρχεται να προστεθεί στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες της περιοχής, με την μικροκαρπία, καρπόπτωση και “ξερές βέργες”.