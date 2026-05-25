ΓΕΩΡΓΙΑ

Ζημιές από χαλάζι σε αμπέλια και δεντροκαλλιέργειες και στον Δήμο Τυρνάβου

25/05/2026
Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες του Δήμου Τυρνάβου και ειδικότερα των Δελερίων που είδαν τη σοδειά τους να καταστρέφετε μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας από έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή σήμερα το μεσημέρι.

Η χαλαζόπτωση ξεκίνησε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, μικρής διάρκειας, αλλά εξαιρετικά έντονη με αποτέλεσμα να προκαλέσει σοβαρές ζημιές, σε ροδάκινα, νεκταρίνια, αχλάδια και αμπέλια.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις οι ζημιές είναι μεγάλες σε καλλιέργειες, που είτε ήταν στη διαδικασία της συγκομιδής, είτε είναι σε προχωρημένο στάδιο (αχλάδια).

Ο Αγροτικός Σύλλογος Τυρνάβου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον επόπτη του ΕΛΓΑ Λάρισας, κ. Σαμαρά. Εντός των ημερών κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα προχωρήσει σε αυτοψία στις πληγείσες περιοχές. Να σημειωθεί ότι η σημερινή χαλαζόπτωση έρχεται να προστεθεί στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες της περιοχής, με την μικροκαρπία, καρπόπτωση και “ξερές βέργες”.

