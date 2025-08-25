Ελαιόλαδο: Κρατάει γερά η αγορά – Στα 4,80 ευρώ/κιλό η τελευταία δημοπρασία στη Λακωνία

Μετά από μήνες στασιμότητας, η αγορά χύμα ελαιολάδου στην Ελλάδα δείχνει σημάδια ανάκαμψης, με μια μικρή αλλά σαφή ανοδική τάση στις τιμές. Η κινητικότητα αυτή συνδέεται τόσο με διεθνείς όσο και με εγχώριους παράγοντες, που επηρεάζουν την προσφορά και τη ζήτηση.

Την αισιοδοξία του για την πορεία των τιμών στο ελαιόλαδο εκφράζει στην «ΥΧ» ο πρόεδρος του Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Αγίων Αποστόλων Λακωνίας, Παναγιώτης Μπατσάκης, επισημαίνοντας ότι η τελευταία δημοπρασία έκλεισε στα 4,80 ευρώ/κιλό για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι δημοπρασίες του συνεταιρισμού διαχρονικά δίνουν τον τόνο στην αγορά και αποτελούν σημείο αναφοράς για τις τιμές παραγωγού σε όλη τη χώρα.

Μιλώντας στην «ΥΧ», ο κ. Μπατσάκης τονίζει: «Η παραγωγή που αναμένουμε αναμένεται να κινηθεί σε μέτρια επίπεδα, αν και περιμέναμε ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει αρκετά την καλλιέργεια. Πέρσι, ο συνεταιρισμός μας συγκέντρωσε 1.300 τόνους και φέτος εκτιμούμε ότι θα κινηθούμε περίπου στα ίδια επίπεδα. Αποθέματα υπάρχουν, αλλά όχι πάρα πολλά».

Όπως σημειώνει, η εικόνα στην αγορά παραμένει θετική. «Η τελευταία δημοπρασία έγινε πριν 15 μέρες και η τιμή που έπιασε ήταν 4,80 ευρώ, ενώ πριν από ένα μήνα είχαμε πιάσει τα 4,50 ευρώ το κιλό στο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο», επισημαίνει. Η ανοδική αυτή τάση δημιουργεί κλίμα σταθερότητας και ενισχύει την αισιοδοξία των ελαιοπαραγωγών.

Να σημειωθεί ότι κεντρικό ρόλο στην παραπάνω εικόνα, όπως αυτή διαμορφώνεται μέχρι στιγμής, παίζουν οι μειωμένες ποσότητες αποθεμάτων στην Ιταλία, οι αυξημένες εξαγωγές από την Ισπανία και οι προβλέψεις για χαμηλότερη παραγωγή στη χώρα αυτή.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τιμών του ΣΕΔΗΚ της 12/8/2025, οι τιμές ελαιολάδου στην Ελλάδα κυμάνθηκαν ως εξής:

Κρήτη: 3,80-4,47 ευρώ/κιλό,

με τη μέγιστη τιμή να καταγράφεται σε δημοπρασία του ΑΣ Ζάκρου. Πελοπόννησος: 3,70-4,43 ευρώ/κιλό.

Νησιά: 3,50-4,00 ευρώ/κιλό.

Διεθνής εικόνα

Στην Ισπανία, οι τιμές του έξτρα παρθένου αυξήθηκαν ελαφρά, φτάνοντας έως τα 5 ευρώ/κιλό για ένα μικρό ποσοστό των πωλήσεων, ενώ η πλειονότητα των συναλλαγών διαμορφώθηκε μεταξύ 3,39 και 4,65 ευρώ/κιλό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η άνοδος στις τιμές των απλών παρθένων ελαίων (οξύτητα

Οι τελευταίες εξελίξεις υποδηλώνουν ότι η ελληνική αγορά ελαιολάδου αρχίζει να ξεπερνά την αδράνεια των προηγούμενων μηνών, με τους παραγωγούς και τους συνεταιρισμούς να βλέπουν σταδιακή βελτίωση στις τιμές και στις δυνατότητες διάθεσης του προϊόντος τους, τόσο εγχώρια όσο και διεθνώς.

Ελαιοκομική περίοδος μετ’ εμποδίων στην Ελλάδα, με μειωμένες αποδόσεις

Η πλούσια ανθοφορία της άνοιξης και ο σχηματισμός του καρπού είχαν δημιουργήσει προσδοκίες για μια παραγωγική σεζόν στην ελαιοκομία. Όμως, όσο πλησιάζει η νέα περίοδος, η εικόνα αποδεικνύεται πιο μετρημένη. Οι ειδικοί μιλούν για μια μέση χρονιά, με αρκετές περιοχές να καταγράφουν αισθητά μειωμένη παραγωγή. Καθοριστικό ρόλο έχουν παίξει οι καιρικές συνθήκες, ενώ, όπως τονίζουν γεωπόνοι και παραγωγοί, οι καλλιεργητικές πρακτικές δεν συμβαδίζουν πάντα με τα νέα δεδομένα, περιορίζοντας την αποδοτικότητα.

Παρά τις δυσκολίες, η αισιοδοξία για ικανοποιητικές τιμές παραμένει, καθώς τα αποθέματα ελαιόλαδου είναι ήδη περιορισμένα. Ωστόσο, η βιωσιμότητα του κλάδου δεν μπορεί να βασιστεί μόνο στην αγορά: Απαιτείται καλύτερη διαχείριση, προσαρμογή στις κλιματικές προκλήσεις και ουσιαστική στήριξη των παραγωγών, ώστε το ελληνικό ελαιόλαδο να διατηρήσει την αξία του και στις επόμενες γενιές.

Η «ΥΧ», με ένα εκτεταμένο οδοιπορικό από τις κυριότερες ελαιοκομικές περιοχές της χώρας, καταγράφει την εικόνα της παραγωγής λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη της συγκομιδής και μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί ανάμεσα στους ανθρώπους της ελαιοκομίας.

Μια μέτρια χρονιά στον ορίζοντα για τη Φθιώτιδα

Ο γεωπόνος Γιάννης Ζαρμπούτης, από τη ΔΑΟΚ Φθιώτιδας, χαρακτηρίζει τη φετινή χρονιά μέτρια. Όπως εξηγεί, η ανθοφορία επηρεάστηκε από την αφρικανική σκόνη και τις βροχοπτώσεις που ακολούθησαν. Σε συνδυασμό με το υψηλό ποσοστό ξερικών καλλιεργειών και την απουσία καλοκαιρινών βροχοπτώσεων, τα δέντρα εμφανίζουν προβλήματα στην παραγωγή.

Η παρουσία του δάκου έχει ήδη καταγραφεί στην περιοχή, γεγονός που προϋποθέτει ιδιαίτερη προσοχή στη φυτοπροστασία. «Το μικροκλίμα κάθε περιοχής καθορίζει και την καρποφορία», σημειώνει ο ίδιος, προβλέποντας ότι η συλλογή των πράσινων καρπών θα ξεκινήσει γύρω στις 15 Σεπτεμβρίου, ενώ οι υπόλοιπες ποικιλίες θα ακολουθήσουν στα τέλη Οκτωβρίου.

Σε πρώτο πλάνο ο δάκος για τους Χανιώτες

Στον Νομό Χανίων, ο ελαιοπαραγωγός Δημήτρης Σχοινοπλοκάκης, από το Καστέλι Κισσάμου, διαπιστώνει επίσης την εμφάνιση του δάκου. Όπως τονίζει, οι μηχανισμοί προστασίας δεν αποδίδουν όσο θα έπρεπε, ενώ η τεχνολογία προχωρά, αλλά η τοπική καλλιέργεια παραμένει προσκολλημένη σε παραδοσιακές μεθόδους. «Αυτό πολλές φορές μάς βγάζει εκτός παραγωγής», υπογραμμίζει.

Αναφορικά με την τρέχουσα περίοδο, δηλώνει: «Οι υψηλές θερμοκρασίες και η ελλιπής διαχείριση των δέντρων οδηγούν σε μειωμένες αποδόσεις». Παράλληλα, επισημαίνει ότι πολλοί νέοι εγκαταλείπουν την ελαιοκομία, στρεφόμενοι στον τουρισμό, αφήνοντας κενό γνώσης και φροντίδας στον κλάδο.

Η συγκομιδή για το αγουρέλαιο αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιποι παραγωγοί θα περιμένουν έως τα τέλη του μήνα, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Τα αποθέματα ελαιόλαδου είναι ήδη ελάχιστα, γεγονός που τροφοδοτεί προσδοκίες για καλύτερες τιμές.

Εικόνα εγκατάλειψης στην Άνω Μεσσηνία

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Άνω Μεσσηνία. Ο Παύλος Καπλάνης, παραγωγός από τα Παραπούγκια του Δήμου Οιχαλίας, περιγράφει μια εικόνα εγκατάλειψης. «Οι άνθρωποι φεύγουν, γιατί το εισόδημα δεν επαρκεί για να τους κρατήσει», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η περιοχή είναι κυρίως ορεινή, με ξερικά δέντρα που δεν αποδίδουν όπως θα έπρεπε. Η ελαιοσυλλογή θα ξεκινήσει με το αγουρέλαιο, αλλά το μεγάλο «αγκάθι» είναι οι εργάτες γης, που λείπουν και δυσκολεύουν τη διαδικασία. «Μέχρι στιγμής, ο δάκος δεν έχει εμφανιστεί και η ποιότητα των καρπών δείχνει καλή. Ωστόσο, όλα θα εξαρτηθούν από τις καιρικές συνθήκες του φθινοπώρου», καταλήγει ο παραγωγός.

των Χρήστου Διαμαντόπουλου, Γιάννη Σάρρου