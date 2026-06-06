Νάουσα: Αναγνωρίστηκαν ως ιαματικά τα νερά στον Άγιο Νικόλαο Κοπανού

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα η αναγνώριση του υδατικού φυσικού πόρου στην περιοχή Αγίου Νικολάου Κοπανού του Δήμου Νάουσας ως ιαματικού, κατά την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Προστασίας Φυσικών Πόρων του Υπουργείου Τουρισμού.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του δήμου, η απόφαση της Επιτροπής αποτελεί δικαίωση του οράματος και της προσπάθειας του τελευταίου Δημάρχου Ανθεμίων Δημήτρη Σιδηρόπουλου, ο οποίος ήταν αυτός που ξεκίνησε το 2008 την όλη διαδικασία προκειμένου να αναγνωριστεί το νερό του Αγίου Νικολάου στην κοινότητα Κοπανού ως ιαματικό.

Η σημερινή δημοτική αρχή προχώρησε σε νέα σύνταξη μελετών και πέτυχε τη σημαντική αυτή αναγνώριση, η οποία αποτελεί το πρώτο και απολύτως καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση του τελικού στόχου που αποτελεί η ανάπτυξη υποδομών χρήσης του ιαματικού πόρου.

Πρόθεση του δήμου μετά την τυπική δημοσίευση στο ΦΕΚ είναι να προχωρήσει στην εκπόνηση μελέτης για τη βέλτιστη αξιοποίηση των ιαματικών με έμφαση στην εμπορική εκμετάλλευση, τη διασύνδεση με άλλα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η τελική ανάπτυξη των υποδομών που θα συνδέονται με τον ιαματικό πόρο θα υλοποιηθεί μέσω διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας και αφού προηγηθεί ευρεία διαβούλευση με ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Με δεδομένο πως τα ιαματικά νερά θεωρούνται κομμάτι της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας η ανωτέρω εξέλιξη καθίσταται ακόμη πιο σημαντική για τον αναμενόμενο αναπτυξιακό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία και οικονομία.

«Υλοποιούμε μέρα τη μέρα τον αναπτυξιακό μας σχεδιασμό για τη δημιουργία ενός ισχυρού Δήμου – πρότυπο για την ανάπτυξη, την ευημερία και την κοινωνική συνοχή. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος διότι τήρησα την υπόσχεση που έδωσα το 2014 στον τελευταίο Δήμαρχο Ανθεμίων τον σπουδαίο επιστήμονα και άνθρωπο, τον οραματιστή Δήμαρχο που αγάπησε και αφιερώθηκε στον τόπο μας, κύριο Δημήτρη Σιδηρόπουλο, πως θα συνέχιζα και θα ολοκλήρωνα το έργο που αυτός ξεκίνησε το 2008» δήλωσε ο Δήμαρχος Νάουσας, Νίκος Κουτσογιάννης.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ολοκλήρωση της αναγνώρισης ιαματικού πόρου στον Άγιο Νικόλαο Κοπανού αποτελεί δικαίωση της προσπάθειας που κατεβλήθη. «Μια νέα σπουδαία εποχή ανοίγεται μπροστά μας με την αξιοποίηση των ιαματικών! Μια σύντομη βόλτα στο κοντινό μας Πόζαρ στην Αλμωπία αρκεί για να γίνει κατανοητή η αναπτυξιακή δυναμική που δημιουργείται για τον δήμο μας. Με σχέδιο και υπομονή αναγεννούμε τον τόπο μας και διασφαλίζουμε ένα λαμπρό μέλλον για τους ανθρώπους μας» κατέληξε ο κ. Κουτσογιάννης.

Ολοκληρώνονται έργα υποδομής σε κοινότητες

Στο μεταξύ, στην τελική φάση βρίσκεται στον δήμο Νάουσας η ολοκλήρωση του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Πεδινών Οικισμών Διευρυμένου Δήμου Νάουσας», που αφορά στις Τοπικές Κοινότητες Κοπανού, Επισκοπής, Αγγελοχωρίου, Χαρίεσσας και Πολυπλατάνου.

Όπως επισημαίνει η τοπική ΔΕΥΑ προκειμένου να τεθεί σε ορθή και πλήρη λειτουργία το νέο έργο καλούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη σύνδεση των ιδιωτικών φρεατίων αποχέτευσης με το νέο δίκτυο, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας και τις τεχνικές οδηγίες της αρμόδιας υπηρεσίας, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και πλήρης λειτουργία του συστήματος εντός του Ιουνίου.