Νέα δικαστική μάχη για τη μεταφορά νερού από τον Αχελώο στη Θεσσαλία

Η υπόθεση της μερικής μεταφοράς υδάτων από τον Αχελώο προς τη Θεσσαλία, μία από τις πιο μακροχρόνιες δικαστικές και περιβαλλοντικές υποθέσεις στην Ελλάδα, επέστρεψε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ). Στο ανώτατο δικαστήριο εξετάστηκαν την Τετάρτη 3 Ιουνίου οι νέες αιτήσεις ακύρωσης κατά των αναθεωρημένων Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας, τα οποία επιτρέπουν εκ νέου τη δυνατότητα μεταφοράς νερού στον θεσσαλικό κάμπο.

Τα επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές είναι τα εξής:

Α. Υπέρ της μερικής εκτροπής: Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας, τοπικοί δήμοι, καθώς και παραγωγικοί και επαγγελματικοί φορείς υποστηρίζουν το έργο. Θεωρούν ότι η περιορισμένη εκτροπή είναι απολύτως αναγκαία για την αντιμετώπιση του σοβαρού υδατικού ελλείμματος, της συνεχούς πτώσης του υδροφόρου ορίζοντα, της υπεράντλησης των υπόγειων υδάτων και του κινδύνου ερημοποίησης εκτάσεων, προβλήματα που έχουν επιταθεί λόγω της κλιματικής κρίσης.

Β. Κατά της εκτροπής: Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και φορείς της Αιτωλοακαρνανίας (οι οποίοι έχουν καταθέσει και τις προσφυγές) αντιτίθενται στο σχέδιο. Υποστηρίζουν ότι η εκτροπή θα προκαλέσει αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη λεκάνη του Αχελώου, ενώ εγείρουν και ζητήματα νομιμότητας, υψηλού κόστους και βιωσιμότητας του έργου.

Παρότι η απόφαση του ΣτΕ δεν αναμένεται να εκδοθεί άμεσα, η δικαστική διαδικασία θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα και της αγροτικής παραγωγής στη Θεσσαλία, σε μια περίοδο έντονης λειψυδρίας.