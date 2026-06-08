Ημερίδα ενημέρωσης για το έργο SMARTWINERY από τη NEUROPUBLIC και τη SantoWines στις 12/6 στη Σαντορίνη

Η NEUROPUBLIC και το οινοποιείο SantoWines διοργανώνουν την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 από τις 10:00 έως τις 14:00, στις εγκαταστάσεις της SantoWines στον Πύργο Καλλίστης Σαντορίνης, ημερίδα ενημέρωσης του ευρωπαϊκού έργου SMARTWINERY με θέμα «Καινοτόμες λύσεις τεχνολογίας στην παραγωγή οίνου: Μια πρότυπη βιομηχανική μονάδα ψηφιοποιημένης οινοποιίας».

Η ημερίδα απευθύνεται σε παραγωγούς, οινοποιούς, επαγγελματίες του αμπελοοινικού κλάδου καθώς και σε ενδιαφερόμενους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ψηφιακής και βιώσιμης οινοποιίας.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για:

Το ευρωπαϊκό έργο SMARTWINERY, τους στόχους, δραστηριότητες και τα μέχρι σήμερα αποτελέσματά του.

Τον ρόλο των νέων τεχνολογιών στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, αποδοτικότητας και βιωσιμότητας του οινοποιητικού κλάδου.

Τα καινοτόμα στάδια επεξεργασίας και τη λειτουργία του πλήρως ψηφιοποιημένου, «έξυπνου» οινοποιείου που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου.

Την πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων και το σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων SMARTWINERY.

Τα αποτελέσματα από τον τρύγο και την οινοποίηση του 2025 στην «έξυπνη» μονάδα του έργου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα πραγματοποιηθεί επίσης γευσιγνωσία του παραγόμενου κρασιού από την ψηφιοποιημένη μονάδα του έργου SMARTWINERY που βρίσκεται στην Ισπανία.

Το SMARTWINERY είναι ένα διαπεριφερειακό έργο Έρευνας, Ανάπτυξης & Καινοτομίας, με τη συμμετοχή φορέων από την Ισπανία και την Ελλάδα, το οποίο στοχεύει στην προώθηση της ψηφιοποίησης και της βιωσιμότητας στην οινοποιία. Στο πλαίσιο του έργου αναπτύσσεται μια πιλοτική μονάδα επίδειξης ψηφιοποιημένου οινοποιείου, εξοπλισμένη με καινοτόμες τεχνολογίες και αισθητήριες που συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, σύμφωνα με υψηλά πρότυπα ποιότητας και βιωσιμότητας. Μέσα από την αξιοποίηση ψηφιακών λύσεων, το έργο επιδιώκει να συμβάλει στη μείωση του κόστους παραγωγής, στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας και στη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου οίνου.

Δείτε ΕΔΩ το Πρόγραμμα της ημερίδας

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